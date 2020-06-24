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Флешмоб солидарности: белорусы хлопают в центре Минска

  • 24.06.2020, 22:46
  • 6,214
Флешмоб солидарности: белорусы хлопают в центре Минска

Видеофакт.

Сегодня в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы в разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку. Также люди начали выходить и хлопать на улицах. Вот так сегодня в 19.00 было на улице Октябрьской в Минске возле Галереи «Ў».

«Нам очень отозвалась эта идея безопасного протеста и солидарности. Каждый день в 19.00 аплодировать где бы вы не находились, а если в авто, то сигналить. Очень крутое ощущение когда начинают присоединяться прохожие, люди в соседних заведениях, некоторые высовываются из окон и тоже аплодируют», - написал член инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико и общественный деятель Андрей Ткачев.


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