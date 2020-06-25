Владимир Шило: Для белорусов Лукашенко уже перестал существовать 25.06.2020, 7:33

Фото: ria.ru

Страна забурлила и закипела.

Беспрецедентная активность белорусов, многокилометровые очереди и десятки городов, поддерживающих перемены — такого в Беларуси еще не было.

Что привело всю страну в движение? В чем секрет успеха акций солидарности? Смогут ли белорусы сменить власть в этом году?

Об этом сайт Сharter97.org поговорил с активистом из Солигорска, членом инициативной группы Виктора Бабарико Владимиром Шило.

- Вы собирали подписи за выдвижение в президенты Виктора Бабарико. Расскажите об особенностях этой кампании, были ли какие-то интересные случаи?

- Самый интересный случай был, когда оставить свою подпись пришел человек, неоднократно являвшийся доверенным лицом Лукашенко на предыдущих избирательных кампаниях. Мы все были в масках, но узнали его. Человек, который сидел в президиумах и собраниях локоть к локтю с Лукашенко, отдал свою подпись за Виктора Бабарико.

Была еще бабушка 1937 года рождения, которая напутствовала нас: «Я хочу, чтобы у нас все получилось». Люди приходили совершенно разные. В отличие от предыдущих сборов подписей, за месяц встретил буквально нескольких человек, которые реально пытались бросаться в драку и защищать своего кумира Лукашенко. Раньше от таких нужно было побыстрее уходить, а сейчас таких практически не было.

Среди подписавшихся очень много людей 1950-х годов рождения, также очень активна молодежь. Даже был случай, когда пришли два мальчика по 14 лет, а мне пришлось им прочитать целую лекцию, что такое выборы и зачем они нужны. Очень хотели поставить подписи, но им еще рано.

Могу сказать, что сбор подписей стал прекрасным проявлением гражданской активности, такой всебелорусский флешмоб. Сидишь на пикете, за 50 метров видишь, что человек идет к тебе и не надо было тратить лишнее время, чтобы зазывать. Я собирал подписи за Милинкевича в 2006 году и для меня это превращалось в адский труд: отношение людей, попытка отстоять Лукашенко. Сейчас такого не было, я в этом потоке солидарности просто парил и наслаждался.

- Что же изменилось в белорусах за это время?

- Здесь совпало много факторов, один из них — выросло новое поколение белорусов. Вообще, выбирать — это в человеческой природе, все устали от этого режима. Самое важное, что мы начали жить в информационном обществе, когда люди самостоятельно находят информацию, когда есть возможность сравнивать, анализировать, критически относиться к чему-то. Политический кризис, недоверие к институтам власти, приняли массовый характер. Люди раньше думали, что только у них бывают проблемы во взаимоотношениях с милицией, с судами, но благодаря этой кампании белорусы просто поняли, что такие же проблемы у всей страны.

- Cеть облетели фотографии пикета под землей, который провели солигорские шахтеры. Горняки также выступают против Лукашенко?

- Нужно сказать, что мы не просто против Лукашенко. Мы выступаем против диктатуры, этой наглости, вульгарного восприятия окружающей действительности одним человеком, беззакония, ненормальной экономической ситуации — мы против всего этого. Однако самое главное то, что мы — за перемены.

Сегодня общество переросло Лукашенко и власть. Мы осознали свою нормальность, ведь белорусы уезжают жить и работать во все страны мира и везде прекрасно ассимилируются, находят себя, они успешные. Мы плохо выглядим только в глазах нашего правительства и персонально Лукашенко, который называет нас «народцем».

Дайте просто маленькую надежду — и у людей вырастают крылья. Мы можем менять мир, многого добиться. Просто не надо людей гнобить, не надо посыпать нас дустом и палить из огнемета. Дайте людям жить.

Могу сказать, что Виктор Бабарико просто необыкновенным образом привел в движение этот омут, который уже начал зарастать тиной. Сейчас все забурлило и закипело. Я буквально с первой секунды включился в его инициативную группу и понял, что появился реальный шанс бороться за смену власти.

Раньше это был ритуал, дело чести, не было такой массовой поддержки людей, а сегодня она есть.

- Солигорск довольно активно поддержал акцию «Цепь солидарности», которая проходила по всей Беларуси. Почему регионы так массово откликнулись на призыв и всех удивили?

- В свете последних событий мы не выпадаем из общей тенденции, ведь эти цепи проходили по всей стране. Поймите, уровень дохода у людей ведет к тому, что они не будут поддерживать эту власть. В Солигорске очень многие поддерживали альтернативных кандидатов: и директора рудников, и бывшие руководители. Они просто не боялись приходить и ставить свои подписи за перемены.

Сегодня в Беларуси нельзя все мерить колбасой. Свобода — это важно, люди это поняли. Выросло новое поколение, все понимают, что не может авторитарная страна быть успешной. Люди пытаются смотреть и в завтрашний день, а не в сегодняшнюю стенку.

- В Беларуси проходит Флешмоб солидарности в поддержку врачей и политзаключенных. Как вы считаете, стоит ли проводить подобные акции?

- Сегодня любую низовую инициативу, которая позволяет поддерживать градус политической борьбы, которая привлекает внимание прессы, соседей, даже БТ, нужно приветствовать. Мы же живем не просто в несвободной стране, а в несвободной стране при очень жестком режиме.

Всегда привожу пример, что Ганди (он, конечно, гений) привел Индию к независимости с помощью ненасильственного сопротивления. Разница в том, что Ганди имел дело с приличными людьми, англичанами. Представим, что Ганди имел бы дело со Сталиным. Думаю, что вопрос бы решился быстро, вы знаете как: мир бы просто не узнал, кто такой Ганди. Так вот, мы в стране имеем дело в неприличными людьми.

- Сегодня очень популярным стал лозунг «Мы — 97%». Белорусы почувствовали себя большинством?

- Думаю, что да.

- Может ли это большинство стать критической массой, которая переломит ход событий в стране уже этим летом?

- Очень на это надеюсь, потому что такого неприятия власти в Беларуси еще не было. Люди понимают, что нужны перемены, поэтому все может быть.

Самое главное, что произошли структурные сдвиги в сознании народа. Как говорят политологи, волю народа игнорировать нельзя. Эпоха Лукашенко реально уже все. В массовом сознании, в головах, в сердцах белорусов Лукашенко уже нет, он перестал существовать. Как он будет себя называть, это его проблемы. Правитель, негодяй или еще кто-то — ну и пусть.

Я хотел бы еще выразить солидарность с Виктором Бабарико и другими политзаключенными. Хочу, чтобы у них были силы и мужество пережить эту ситуацию и победить.