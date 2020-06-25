«Минскводоканал»: Пить водопроводную воду в Московском и Фрунзенском районах нельзя 23 25.06.2020, 7:39

9,874

Экстренное сообщение.

На сайте «Минскводоканала» появилось предупреждение, что во Фрунзенском и Московском районах воду из-под крана пить нельзя.

— УП «Минскводоканал» информирует, что на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено. О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно.

Предприятие сообщает, что использовать эту воду можно только для хозяйственно-бытовых нужд.

Ранее в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок говорил, что вода, которая сейчас подается потребителям, полностью соответствует всем нормативам. Присутствует только запах.

Напомним, в разные точки Фрунзенского и Московского районов организован подвоз воды в цистернах.

Вот места стоянок:

перекресток улиц Сухаревской и Лобанка;

перекресток улицы Рафиева и проспекта Любимова;

перекресток улиц Рафиева и Есенина;

перекресток Казимировской и Неманской;

перекресток Шаранговича — Янковского;

перекресток Сухаревской — Скрипникова;

перекресток улицы Одинцова и переулка Одинцова;

перекресток Казимировская — Кунцевщина;

перекресток Матусевича — Аладовых;

перекресток Шаранговича — Лобанка;

Якубовского, 19;

Бурдейного, 25;

Притыцкого, 136;

Лещинского, 7;

Рафиева, 109;

Рафиева, 85;

Есенина, 131;

Любимова, 39;

Любимова, 20;

проспект Газеты «Звязда», 17;

улица Шаранговича, 74;

улица Шаранговича, 66;

улица Чайлытко, 11;

улица Скрипникова, 24.

Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.