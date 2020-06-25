«Минскводоканал»: Пить водопроводную воду в Московском и Фрунзенском районах нельзя

«Минскводоканал»: Пить водопроводную воду в Московском и Фрунзенском районах нельзя23
- 25.06.2020, 7:39
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Экстренное сообщение.
На сайте «Минскводоканала» появилось предупреждение, что во Фрунзенском и Московском районах воду из-под крана пить нельзя.
— УП «Минскводоканал» информирует, что на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено. О возможности использования воды для питьевых целей будет сообщено дополнительно.
Предприятие сообщает, что использовать эту воду можно только для хозяйственно-бытовых нужд.
Ранее в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник производства «Минскводопровод» Антон Голоскок говорил, что вода, которая сейчас подается потребителям, полностью соответствует всем нормативам. Присутствует только запах.
Напомним, в разные точки Фрунзенского и Московского районов организован подвоз воды в цистернах.
Вот места стоянок:
перекресток улиц Сухаревской и Лобанка;
перекресток улицы Рафиева и проспекта Любимова;
перекресток улиц Рафиева и Есенина;
перекресток Казимировской и Неманской;
перекресток Шаранговича — Янковского;
перекресток Сухаревской — Скрипникова;
перекресток улицы Одинцова и переулка Одинцова;
перекресток Казимировская — Кунцевщина;
перекресток Матусевича — Аладовых;
перекресток Шаранговича — Лобанка;
Якубовского, 19;
Бурдейного, 25;
Притыцкого, 136;
Лещинского, 7;
Рафиева, 109;
Рафиева, 85;
Есенина, 131;
Любимова, 39;
Любимова, 20;
проспект Газеты «Звязда», 17;
улица Шаранговича, 74;
улица Шаранговича, 66;
улица Чайлытко, 11;
улица Скрипникова, 24.
Также во Фрунзенском районе работают 3 питьевых фонтанчика с артезианской водой — на улицах Горецкого, Лещинского и в парке 60-летия Октября. Сегодня их не будут отключать на ночь, чтобы жители могли пополнить запасы питьевой воды в любое время. Примечание: фонтаны снабжаются из подземных источников.