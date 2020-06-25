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Флешмоб солидарности: белорусские дети прогоняют «таракана»

  • 25.06.2020, 7:47
  • 2,634
Флешмоб солидарности: белорусские дети прогоняют «таракана»

Фото и видео из разных городов страны.

Вчера в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли включаем музыку.

Белорусские дети из разных городов активно прогоняли «таракана», сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Гордимся маленькими белорусами!», - отмечает телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

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