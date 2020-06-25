Музыкант Олег Чижик: Сначала просто выйди на балкон и похлопай вместе с соседом 25.06.2020, 8:33

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Олег Чижик

Фото: Facebook

Навык смелости отрабатывается репетициями.

Вчера в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли включаем музыку.

Белорусский музыкант и композитор Олег Чижик написал в «Фейсбуке» о Флешмобе солидарности:

«Навык смелости отрабатывается репетициями. Это я, как музыкант, вам говорю. Сначала просто выйди на балкон и похлопай вместе с соседом. А потом понравится!»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Шумим всего две минуты - но каждый день и до победы!