Музыкант Олег Чижик: Сначала просто выйди на балкон и похлопай вместе с соседом
- 25.06.2020, 8:33
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Навык смелости отрабатывается репетициями.
Вчера в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли включаем музыку.
Белорусский музыкант и композитор Олег Чижик написал в «Фейсбуке» о Флешмобе солидарности:
«Навык смелости отрабатывается репетициями. Это я, как музыкант, вам говорю. Сначала просто выйди на балкон и похлопай вместе с соседом. А потом понравится!»
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Шумим всего две минуты - но каждый день и до победы!