Химики рассказали, что произошло с водой в Минске 22 25.06.2020, 8:43

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Житель столицы провел собственный тест на содержание аммиака.

Вчера во Фрунзенском и Московском районах Минска с утра начались проблемы: из кранов пошла вода с сильным запахом. Лаборатория «Минскводоканала» заверила: кроме показателя «Запах», остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм. Портал tut.by поговорил с химиками, которые объяснили, что могло произойти. А минчанин Алексей, который занимается аквариумами и постоянно измеряет показатели воды специальными тестами, рассказал, что впервые в его практике «тест на содержание аммиака вместо допустимых 0,1 мг/л показал не по нулям — а от 1 до 1,5».

Что случилось. Кратко

Утром в среду жители Сухарево почувствовали странный запах от воды. Ее нельзя было пить, невозможно было мыться.

Полдня официальных комментариев о том, что произошло с водой, не было. Никто не запрещал ее пить или использовать для хознужд.

К обеду «Минскводоканал» прокомментировал: все из-за жары. Позже — представил результаты сделанных проб: кроме запаха, все с водой хорошо.

Позже на сайте «Минскводоканала» появилось объявление, что на основании требования санитарных служб использование воды для питьевых нужд во Фрунзенском и Московском районах запрещено. Использование воды для хозяйственно-бытовых нужд допускается.

В «пострадавшие» районы приехали цистерны с питьевой водой — вначале 4, потом 25. Люди стоят в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирают мгновенно.

Обещали, что к вечеру проблема исчезнет, — но нет, вода пахнет, пользоваться ею для питья и душа нельзя.

Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

Утром Алексей, который живет в микрорайоне Сухарево, почувствовал, что с водой что-то не так: у нее был резкий специфический запах.

— Я занимаюсь аквариумами, и параметры воды — очень важные показатели, потому что все болезни рыбок начинаются из-за ее качества. Тесты фирмы «Нилпа» у меня давно, постоянно ими проверяю воду из крана, родника. Естественно, сегодня сразу схватился за них, — рассказывает TUT.BY Алексей. — Впервые в моей практике тест показал не по нулям, в воде содержание аммиака и ионов аммония вместо допустимых 0,1 мг/л — от 1 до 1,5.

Для измерений Алексей взял воду из-под крана на кухне и через пять минут получил результат.

— Обычно такое бывает в открытых водоемах, потому что есть кислородная пробка: нагретые слои воды сами не содержат кислорода и не пропускают кислород в глубинные слои, в результате происходит бактериальная вспышка. И это может быть связано с жарой. Но почему это произошло в водопроводе? — задается вопросом Алексей.

Лаборатория «Минскводоканала» выполнила расширенный отбор проб воды в Московском и Фрунзенском районах. Здесь уверяют: кроме показателя «Запах», который находится в верхнем допустимом пределе, остальные характеристики качества воды полностью соответствуют требованиям санитарных норм (жесткость, бикарбонаты, аммиак, нитриты, остаточный хлор).

Химик Александр, с которым мы говорим о возможных причинах проблемы, видел эти результаты, но относится к ним скептически: развернутый анализ, говорит, как правило, готовится 10 дней. Кстати, такие же сроки изготовления назвали в независимой лаборатории, где делают пробы воды.

— Результаты анализа водоканала можно сравнить с критериями, которые дают новичкам перед покупкой нового телевизора. Вот вам параметры коробки — длина и ширина. Что из этого следует? Что вы можете узнать о телевизоре? Так и опубликованные пробы воды: ни о чем не говорят и не называют причину возникновения резкого запаха, — делится с Александр. — Скорее всего, произошел бактериальный взрыв, резко начали размножаться бактерии. Вопрос: какие это бактерии? Возможно, неприятный запах дают аммиачные или сернистые соединения. Маловероятно, что в систему попали какие-то отходы, сточные воды.

Несколько специалистов, с которыми говорил tut.by, единогласно отмечают: резкий запах воды вряд ли появился из-за попадания стоков в водопровод с питьевой водой — это совершенно разные системы. Эксперты объясняют: питьевая вода идет под высоким давлением, а сточные воды, наоборот, под коллекторами большого диаметра. Есть вероятность, что питьевая вода попадет в сточные воды — но никак не наоборот. К тому же, чтобы у воды появился такой резкий запах, аммиак или сточные воды должны попасть в трубопровод в огромном, просто почти невозможном количестве. Так что эту версию можно исключить.

Так что же могло произойти?

В Минск вода поступает из артезианских скважин и поверхностных источников. Вилейское водохранилище входит в состав Вилейско-Минской водной системы и снабжает водой три столичных района: Фрунзенский, частично Октябрьский и Московский.

Те химики, с которыми общался tut.by, отмечают: если вода поступает из артезианских скважин, как правило, такой проблемы, как сегодня, не возникает. А вот с той, которая берется с поверхностных источников, вполне может быть.

Почему это происходит? Если в водохранилище начинают цвести водоросли, то в воду добавляют химические вещества, а дальше делается все, чтобы они не попали в систему водоснабжения — например, включается водоочистка.

Ранее представители Вилейско-Минской водной системы уже рассказывали TUT.BY, что эта проблема происходит из года в год: в жару вода, в том числе и та, что потом идет в краны, цветет. Однако в наших квартирах она безопасна: очистные сооружения доводят ее до состояния питьевой.

Сначала происходит ее механическая очистка: убирается более крупный мусор — ветки, рыба и т.д., потом — более тонкая механическая очистка. Затем вода очищается активированным углем, что помогает улучшить внешние показатели воды: прозрачность, запах и цвет. Но ее в таком состоянии пить еще нельзя, потому что ее химический состав будет очень близок к воде в естественном источнике. До подачи в краны вода проходит отдельную процедуру — водоподготовку.

Водоподготовкой занимается городская очистная водопроводная станция. Непосредственно там происходит фильтрация, химический анализ, а затем, в зависимости от его результатов, применяется химическая обработка реагентами различной степени концентрации.

Собеседники tut.by предполагают, что 24 июня нынешнего года, возможно, в питьевую воду попало слишком много дезинфицирующих веществ, которые должны были нейтрализовать вспышку цветения водорослей.

— Поэтому, что сегодня произошло с водой, мы пока можем лишь предполагать. Как вариант — ее недостаточно обработали, мало добавили дезинфицирующих средств, и бактерии смогли размножиться. Но ясно одно: пока причина не известна, пить такую воду точно нельзя, — уверен химик Александр.

Напомним, «Минскводоканал» уверяет, что для хозяйственно-бытовых нужд воду с запахом использовать можно.

— Сильный запах на очистной водопроводной станции, которая подает воду в Московский и Фрунзенский районы, связан с высокими температурами, которые установились в последние дни, — поясняли в «Минскводопроводе». — Рассчитываем, что в ближайшее время запах будет локализован и к концу дня потребители получат воду без запаха.

В Минске организовали подвоз воды в цистернах — вот здесь у нас все адреса.