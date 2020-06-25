Офицер погранвойск поддержал Флешмоб солидарности 1 25.06.2020, 9:11

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Военный вышел на балкон с кастрюлей.

Вчера в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.

Офицер погранвойск поддержал Флешмоб солидарности. Военный вышел на балкон с кастрюлей, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день, начиная с 23 июня, в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

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