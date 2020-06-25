«Я и не думала, что просто греметь палкой по перилам общего балкона может принести такую эйфорию» 25.06.2020, 9:33

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Минчанка поддержала Флешмоб солидарности в свой день рождения.

Жительница Минска поделилась своими впечатлениями с телеграм-каналом "Баста!".

"Я не думала, что просто греметь палкой по перилам общего балкона может принести такую эйфорию, - пишет она. - У меня 24 июня - день рождения, юбилей, 30 лет. И мы с подругами сидели и праздновали у меня, но я заранее предупредила, что в семь вечера иду шуметь, флешмоб же. В общем, меня поддержали.

Вышли на общий балкон, там на нем поржавевшие перила и я стала стучать палкой по этим перилам. Громко. Девченки же просто хлопали, и мы даже не заметили, как закончились наши 2 минуты, мы шумели минут пять!

Самое приятное, что шумели не только мы, в доме напротив это время играла музыка, "Перемен" Цоя, а из нескольких квартир слышались стуки по посуде и хлопки. Причем вчера я была еще одна.

Это же просто замечательно, когда понимаешь, что ты не один, что нас много, и становится еще больше!"

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего две минуты - но каждый день и до победы!

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