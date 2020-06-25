С Сашей Тараканом уже никто не общается 4 25.06.2020, 9:51

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В Москве его проигнорировала не только принимающая сторона.

Лукашенко, более известный в народе как Саша Таракан, поучаствовал в параде в Москве, посвященном победе во Второй мировой войне. Туда Саша Таракан приехал с тремя сыновьями.

Приветствуя гостей парада на главной трибуне, Путин не подал руки Николаю Лукашенко. Николай стоял в ряду ветеранов, и Путин пожал руки только ветеранам, пишет svaboda.org.

РИА «Новости» сообщает, что Лукашенко остался в стороне во время разговоров Путина с главами государств, которые приехали на парад.

По словам агентства, перед возложением цветов к Могиле Неизвестного солдата Путин кратко переговорил с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдовы и Таджикистана.

«Лукашенко все это время держался сзади, никто с ним не общался», — пишет агентство.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на вопрос, поговорили ли руководители Беларуси и России во время вчерашнего празднования.