«И эти люди собираются эксплуатировать АЭС?!» 12 25.06.2020, 10:21

6,017

Фото: tut.by

Сеть кипит из-за ситуации с водой в белорусской столице.

Об этом пишет «Салiдарнасць».

— По следам катастрофы с водой в Минске: и вот эти люди собираются эксплуатировать АЭС?! — пишет в четверг утром Дарья Альперн-Катковская. — Я не против атомной энергии как таковой, но не в стране стрелочников и маленьких административных мерзавцев. МЧС, к которому было много доверия по сравнению с остальными, очень неприятно удивил.

Систему характеризует не наличие ошибок, а реакция системы на ошибки.