«И эти люди собираются эксплуатировать АЭС?!»12
- 25.06.2020, 10:21
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Сеть кипит из-за ситуации с водой в белорусской столице.
Об этом пишет «Салiдарнасць».
— По следам катастрофы с водой в Минске: и вот эти люди собираются эксплуатировать АЭС?! — пишет в четверг утром Дарья Альперн-Катковская. — Я не против атомной энергии как таковой, но не в стране стрелочников и маленьких административных мерзавцев. МЧС, к которому было много доверия по сравнению с остальными, очень неприятно удивил.
Систему характеризует не наличие ошибок, а реакция системы на ошибки.