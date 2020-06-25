Трамп и Дуда обсудили увеличение военного присутствия США в Польше 25.06.2020, 10:23

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Фото: EPA

Оба лидера заявили, что с нетерпением ждут подписания соглашения о сотрудничестве в области обороны.

Президент Польши Анджей Дуда в среду стал первым иностранным лидером, который посетил президента США Дональда Трампа с начала пандемии, и оба лидера заявили, что с нетерпением ждут подписания соглашения о сотрудничестве в области обороны.

Об этом сообщает Reuters.

Польский лидер является одним из желаемых иностранных партнеров Трампа. Они встречались один на один минимум пять раз.

Соглашение о сотрудничестве в области обороны предусматривает большее количество американских войск в Польше, укрепляя оборонное сотрудничество между двумя союзниками по НАТО и действуя в качестве дополнительного противовеса российской агрессии.

"Я думаю, что это посылает сильный сигнал России", - сказал Трамп на пресс-конференции с Дудой в Розовом саду Белого дома, где он критиковал другие европейские страны за покупку российских энергоносителей.

Дуда заявил, что для него большая честь обсудить дальнейшие шаги в отношениях в Белом доме. "Сегодня мы вступаем в другой этап, а именно есть возможность дальнейшего увеличения американских войск в нашей стране", - сказал он.

Трамп отметил, что может перебросить американские войска из Германии в Польшу. Как известно, он хочет вывести тысячи американских военных из Германии, потому что, по его словам, Соединенные Штаты несут слишком большое финансовое бремя из-за их размещения.

"Мы собираемся сократить наши силы в Германии. Некоторые из них вернутся домой, а некоторые отправятся в другие места, но Польша будет одним из этих других мест", - сказал Трамп.