Житель Ивацевичей провел Флешмоб солидарности на главной площади города 25.06.2020, 10:33

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Песня «Уходи!» прозвучала прямо напротив местного исполкома.

Вчера в Беларуси прошел второй день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку. Сайт Charter97.org проводил онлайн-трансляцию второго дня акции.

Житель Ивацевичей провел Флешмоб солидарности на главной площади города. Песня «Уходи!» прозвучала прямо напротив местного исполкома.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!