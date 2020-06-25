Ученые обнаружили доисторическую росомаху гигантских размеров 25.06.2020, 10:45

3,871

Фото: pixabay.com

Животное обитало на территории ЮАР.

Ученые из Южной Африки во время работы на территории ЮАР наткнулись на окаменелые останки доисторических существ. Как утверждают авторы этого открытия, уникальным его делает тот факт, что все найденные животные имели гигантские размеры. Так, выдру можно было сравнить с волком, а росомаху – с леопардом, пишет lenta.ua.

Во время раскопок ученые обнаружили древние останки саблезубых тигров, доисторических предков медведей, гиен, а также трех слонов, которые отличаются друг от друга. Но наибольшее внимание специалистов привлекли останки гигантской росомахи. Как показал проведенные позднее анализ, эта особь отличается от другой гигантской росомахи, найденной ранее на территории Кении. Это свидетельствует о том, что ближе к концу эпохи миоцена, примерно 5-6 миллионов лет тому назад, на территории Африки существовало не менее двух крупных видов росомах. Новый вид было решено назвать Plesiogulo aff. Monspesulanus.

Ученые отмечают, что скелет древнего животного идентичен скелету современных сородичей, однако кости его конечностей оказались менее вытянутыми и более плотными по своему строению и структуре. Кроме того, доисторическая росомаха обладала довольно мощностью челюстью. Ориентируясь на анатомические особенности этого животного специалисты сделали предположение о том, что оно не преследовало свою привычную добычу, а устраивало ей засады. Вес животного составлял примерно 65 килограмм, в то время как современная взрослая особь редко достигает веса в 20 килограмм.