Коллапс в Минске: отравленная вода распространилась на новые районы

Коллапс в Минске: отравленная вода распространилась на новые районы3
- 25.06.2020, 11:33
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В столичных водоемах – массовый мор рыбы.
Водяной коллапс в Минске. Новая информация от читателей телеграм-канала «Баста!» из разных районов столицы.
Очереди за водой выстраиваются с самого утра. На видео - парк 60-летия Октября, Фрунзенский район, 8.00.
Загрязненная вода – уже не только в Московском и Фрунзенском районах столицы, но и в Октябрьском и Центральном. Жители домов, расположенных в районе улиц Воронянского, Ландера, Жуковского, Заславской, проспекта Победителей, микрорайона Веснянка, будьте осторожны.
В минских водоемах – массовый мор рыбы.
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