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Коллапс в Минске: отравленная вода распространилась на новые районы

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  • 25.06.2020, 11:33
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Коллапс в Минске: отравленная вода распространилась на новые районы
Фото: belsat.eu

В столичных водоемах – массовый мор рыбы.

Водяной коллапс в Минске. Новая информация от читателей телеграм-канала «Баста!» из разных районов столицы.

Очереди за водой выстраиваются с самого утра. На видео - парк 60-летия Октября, Фрунзенский район, 8.00.

Загрязненная вода – уже не только в Московском и Фрунзенском районах столицы, но и в Октябрьском и Центральном. Жители домов, расположенных в районе улиц Воронянского, Ландера, Жуковского, Заславской, проспекта Победителей, микрорайона Веснянка, будьте осторожны.

В минских водоемах – массовый мор рыбы.

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