Парад-алле 3 Антон Орехъ

25.06.2020, 12:05

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Антон Орехъ

Высший уровень дрессировки!

Хорошо уже, что вместо георгиевских ленточек в центре Москвы бесплатно раздавали маски. Дурака, точнее, дуру в пилотке я видел сегодня в метро только одну. Правда, даже в метро уже давно не видно людей в перчатках, да и маски перестали быть обязательным аксессуаром. В этом смысле страшная фраза про «парад во время пандемии» меня уже не пугает.

В столице такой парад нынче каждый день. В центр приезжаю по пятницам и в минувший раз было ощущение, что я очутился на Никольской времен ЧМ по футболу. По большому счету, мы вернулись в наше обычное состояние, когда жизнь и здоровье снова перестали иметь значение – в том числе и для нас самих. На это и был расчет. Ограничения сняли, чтобы народ возрадовался.

А когда он возрадовался – ему тут же парад показали. Теперь он еще больше возликует – а там и голосование начнется. Вирус победили, фашистов разгромили, пришло время защитить семейные ценности от геев, русский язык от нерусских, наш Крым от ненаших, а Путина в выбрать в пятый раз, как в первый. В самом деле, ну что я буду сейчас кудахтать и переживать за москвичей и гостей столицы, которые толпились на Тверской и на Арбате, чтобы хоть одним глазком увидеть идущие танки? Они же сами этого хотели, сами пришли. Многие вообще недовольны, что там ограждения, что какие-то заборы и поливалки и что им плохо видно эту красоту.

Мы в разгар пандемии играем в футбол со зрителями. Рестораны открыли. Причем, по уникальному совпадению, каждое очередное ослабление режима, совпадает с улучшением статистики. Я не удивлюсь, если в конце дня официальные источники сообщат о новом чуде, что сегодня от коронавируса не только не умерли, но и родились столько-то новых граждан. Возможно, ближайшие поправки к Конституции будут обладать еще и лечебным эффектом и народ станет выздоравливать безо всякой вакцины. Так что смотрите на всё проще.

Ну, да, никто к нам на парад не приехал – а кто нам вообще нужен? Путин-то на Красную площадь пришел – а это главное! Вирус разгулялся – но ведь даже лучше получилось. Парад все равно состоялся, только погода оказалась сейчас гораздо лучше, а самолеты, получается, даже два раз в небе над столицей промчались – и в мае, и теперь.

Если кто-то после парада заболеет – вылечим. Если помрет, не дай бог, — ну, так все там будем, зато сколько радости и патриотизма! Во всем происходящем, я увидел только один явный недостаток. Это китайцы. Выправка и маршировка наших военнослужащих казались образцовыми и безупречно крутыми только до тех пор, пока не прошагали китайцы.

Высший уровень дрессировки! На контрасте с ними, у наших выглядело не так здорово и нам есть, чему поучиться и есть что улучшить. Через год сможем повторить. Как раз после второй или третьей волны вируса.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»