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Где в Минске сейчас можно набрать чистую воду

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  • 25.06.2020, 12:13
  • 3,738
Где в Минске сейчас можно набрать чистую воду
Фото: ont.by

Полезные адреса и ссылка на карту.

Сегодня в нескольких крупных районах Минска продолжаются большие проблемы с водой.

Телеграм-канала Мингорисполкома опубликовал обновленный список адресов, где организован подвоз чистой питьевой воды.

1. ул. Налибокская, 34

2. ул. Якубовского, 34

3. ул. Шаранговича, 34

4. ул. Пушкина, 38

5. ул. Притыцкого, 54

6. ул. Рафиева, 109

7. ул. Бурдейного, 25

8. ул. Ульяновская, 32

9. ул. Каменногорская, 18

10. ул. Одинцова, 89

11. ул. Бельского, 60

12. ул. Володарского, 2

13. ул. Дзержинского, 81

14. ул. Слободская, 153 – 167

15. ул. Космонавтов, 3 – 3

16. пр. Победителей, 19 (Юбилейная)

17. Детские сады Московского района

18. Детские сады Фрунзенского района

19. Перекресток ул. Шаранговича – ул. Янковского

20. ул. С. Ковалевской, 61

21. ул. Ольшевского, 29 — 1

МЧС разместило карту собственных подразделений, куда можно прийти за чистой питьевой водой.


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