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Робот с искусственным интеллектом сыграет главную роль в фильме

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  • 25.06.2020, 12:30
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Робот с искусственным интеллектом сыграет главную роль в фильме

Cъемки уже начались.

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме. Как информирует The Hollywood Reporter, картина под названием b станет первой в своем роде — ранее ИИ еще не снимали в качестве актера, пишет журнал «Нож».

Бюджет b составляет 70 миллионов долларов — эти деньги выделили сразу несколько продюсерских компаний: BondIt Capital Media, продвигавшая фильмы «До костей» и «Ван Гог. С любовью, Винсент», Happy Moon Productions и Ten Ten Global Media.

Сюжет картины повествует об ученом, «который обнаружил, как опасна его программа для усовершенствования человеческой ДНК, и помогает спастись женщине с ИИ, которую он спроектировал».

Эрику разработали в 2018 году японские ученые из Осаки и Киото. С ней также записали несколько роликов. По словам Сэма Хозе, одного из авторов картины, перед съемками с роботом пришлось основательно поработать, смоделировав его движения и поведение.

Хотя у картины еще нет режиссера, съемки уже начались: в прошлом году команда сняла некоторые сцены с Эрикой в Японии. Остальные части фильма будут сняты в Европе в 2021 году.


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