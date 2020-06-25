Робот с искусственным интеллектом сыграет главную роль в фильме 6 25.06.2020, 12:30

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Cъемки уже начались.

Робот Эрика, обладающий искусственным интеллектом, сыграет главную роль в научно-фантастическом фильме. Как информирует The Hollywood Reporter, картина под названием b станет первой в своем роде — ранее ИИ еще не снимали в качестве актера, пишет журнал «Нож».

Бюджет b составляет 70 миллионов долларов — эти деньги выделили сразу несколько продюсерских компаний: BondIt Capital Media, продвигавшая фильмы «До костей» и «Ван Гог. С любовью, Винсент», Happy Moon Productions и Ten Ten Global Media.

Сюжет картины повествует об ученом, «который обнаружил, как опасна его программа для усовершенствования человеческой ДНК, и помогает спастись женщине с ИИ, которую он спроектировал».

Эрику разработали в 2018 году японские ученые из Осаки и Киото. С ней также записали несколько роликов. По словам Сэма Хозе, одного из авторов картины, перед съемками с роботом пришлось основательно поработать, смоделировав его движения и поведение.

Хотя у картины еще нет режиссера, съемки уже начались: в прошлом году команда сняла некоторые сцены с Эрикой в Японии. Остальные части фильма будут сняты в Европе в 2021 году.