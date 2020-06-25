«Стоя в очереди за водой наслушалась, что люди думают про Лукашенко» 17 25.06.2020, 12:34

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Теперь можно точно не сомневаться, что у него 3%.

Подписчица группы «Европейская Беларусь» в «Фейсбуке» возмущена тем, как власть оплошала с инцидентом с водой:

- Терпению моему нет предела! Живу на улице Неманская в Минске. Как известно, вчера случились большие проблемы с водой, которая испортилась и до сих пор пахнет аммиаком. Я не знаю ввиду чего это произошло, пускай специалисты разбираются, но сам факт организации питьевой воды для населения – это просто кошмар!

Представляете, лето, жарко, люди передают друг другу, что должна подъехать цистерна с водой и все выстраиваются в очередь. Да, цистерна действительно подъехала, но разве этого могло хватить на весь район с новостройками? Разве это нормально, что мамы с грудными детьми, пенсионеры часами стояли в очереди? Я сама уже не в молодом возрасте, имею проблемы с ногами и должна была стоять, чтобы набрать воды.

Почему такая плохая организация? Почему не обеспечить водой в кратчайшие сроки всех нуждающихся людей? Ведь это можно было сделать, это не проблема для государства. Как организовать всякие «Европейские игры» и выкинуть миллионы бюджетных денег на ветер – всегда пожалуйста, а как обеспечить людей жизненно необходимой водой – не могут они.

Кто-то скажет, что власти Минска были не подготовлены к такой ситуации, потому и не сориентировались, а я скажу, что все это звенья одной цепи.

Зато стоя в очереди за водой наслушалась, что люди думают про Лукашенко. Как оказалось, зря я сомневалась, что у него 3 процента.