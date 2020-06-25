Коронакризис сильнее всего нажал на болевые точки малых городов 25.06.2020, 12:36

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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО «РАДЫЁ СВАБОДА»

Нерешенные проблемы белорусских моногородов в скором времени только обострятся.

Большая часть населения Беларуси проживает в городах, а именно в них проблемы вызванного пандемией кризиса сказались наиболее сильно, пишет naviny.by.

Последствия оказались тяжелее там, где более развит сектор услуг. Преимущественно негосударственный, он несет тяжелые последствия даже без введения карантина. В то же время государственные предприятия, особенно в моногородах, выглядят островками стабильности. Там привязка к бюджетному финансированию и регулируемой занятости сегодня кажется сильной стороной.

Но так ли это или проблемы моногородов глубже вызовов текущего кризиса?

Белорусская экономика переживала много кризисов. Но настоящий, вызванный распространением коронавируса, не похож на предыдущие. Среди прочего, он словно поменял местами точки роста и болевые точки экономики.

Очевидный драйвер в виде сектора услуг сейчас несет ощутимо большие потери, чем традиционные сектора вроде сельского хозяйства и строительства. Кризис в первую очередь сказывается на городах, экономика которых сильнее связана с сектором услуг, чем сельская местность. И чем крупнее город, тем тяжелее ощущаются последствия кризиса.

Значительную часть городов Беларуси в той или иной мере можно назвать моногородами. Связанные с крупным, как правило государственным, предприятием, такие города зависят от его эффективности и возможности бюджета поддерживать кредитоспособность, часто избыточную занятость и спрос на продукцию.

Государственная собственность в наших реалиях становится опорой на бюджетное финансирование и возможности по регулированию занятости, что позволяет сглаживать резкие колебания экономической конъюнктуры. Однако кризис явление преходящее, в то время как его последствия могут ощущаться в долгосрочной перспективе. Так и в случае кризиса текущего года, вызванного пандемией.

Имея возможность оперативно влиять на рынок труда и занятость, государство в случае моногородов решает их краткосрочные трудности, в то время как долгосрочные проблемы, в виде опоры на одну отрасль или предприятие, остаются в силе и никуда не пропадают.

Белорусский моногород — явление контрастное. Для большинства привязка к градообразующему предприятию становится очевидно слабой стороной развития. Однако в единичных случаях можно увидеть активно и эффективно растущий моногород. Рассмотрим на примерах.

Так, Кричев — город с 25-тысячным населением — тесно связан с производством строительных материалов. Здесь находится один из трех белорусских цементных заводов, на модернизацию которых государство потратило не одну сотню миллионов долларов. Несмотря на это, в течение последних десяти лет уровень оплаты труда в Кричевской районе, на фоне кризиса в строительной отрасли, снижался относительно среднего по стране.

С другой стороны, есть примеры уверенного роста благосостояния. Так, в тот же период времени, росло население десятитысячного Островца, а вместе с ним возрастал уровень зарплат, которая к 2019 году сравнялась со средней по стране. Основная причина — крупнейший энергетический проект страны — Белорусская АЭС. Она возводится рядом и становится притяжением высококвалифицированных кадров, а вместе с ними и платежеспособного спроса. Этот спрос в свою очередь дает толчок развитию бизнеса в районе.

Оба города являются классическими белорусскими моногородами. Сложности и перипетии их развития отражаются в состоянии местных бюджетов.

Так, например, уровень дотационности бюджета Кричевского района возрастает. В то время как бюджет Островецкого района, напротив, уже оказывает поддержку бюджету республики. Размер разного рода безвозмездных поступлений за последние годы для Кричевского района возрастает с 48% до 62% общего объема доходов местного бюджета, а в Островецком районе этот показатель, напротив, снижается с 24% до 1%.

Основа доходов местных бюджетов, не считая разного рода субсидий — налоговые поступления. Только если бюджет Островецкого района получает средства главным образом от налогов на доходы и прибыль, т.е. от развития бизнеса, то Кричевский район большую часть от налогов на собственность.

Прошедшие пять лет продемонстрировали очевидный рост бизнеса в Островце и районе, в то время как в Кричевском районе снижается даже доля поступлений от налога на собственность.

Расходная часть местных бюджетов Островецкого и Кричевского районов, кроме очевидных и ожидаемых сходств вроде основы расходов в таких социальных сферах как образование и здравоохранение, имеют существенные различия.

Во-первых, это расходы на государственную деятельность, на которую приходится пятая часть расходов бюджета Островецкого района. Однако направляются данные средства не столько на содержание органов местного госуправления, сколько включают перечисление средств в вышестоящие бюджеты.

Во-вторых, более высокая доля расходов на ЖКХ в Кричевском районе может объясняться состоянием коммунальной инфраструктуры. Кроме того, значительный объем строительства нового жилья в Островце обеспечивается созданием новых сетей коммуникаций, еще не требующих значительных вложений в ремонт и модернизацию.

Экономику Беларуси в текущем году ждет существенный спад, что не замедлит сказаться на состоянии государственных финансов. В ближайшие годы бюджетная сфера будет весьма уязвима к большому числу шоков и потрясений. Высокая долговая нагрузка, необходимость поддержки пенсионной системы, сложности с экспортом отечественной продукции и услуг приводят к тому, что поддерживать высокий уровень дотационности местных бюджетов будет все сложнее.

В таких условиях возможности для роста городов будут неравномерны и, как следствие, между регионами будет увеличиваться разрыв в социально-экономическом развитии.

Кроме того, большим вызовом в ближайшие годы для Беларуси в целом, и отечественных моногородов в частности, станет политика в отношении миграции в близлежащих странах.

Если ранее высвобождающиеся рабочие руки, особенно в регионах, находили себе применение в соседних государствах, то сейчас такая возможность может быть на неопределенный период ограничена. Следовательно, население белорусских регионов будет еще сильнее концентрироваться в городах, что станет серьезным вызовом для их развития.

Проблему мог бы решить местный бизнес, но, не имея подушки безопасности, он сам выйдет из кризиса с серьезными потерями. Более того, без должной государственной поддержки часть малого бизнеса может и вовсе уйти в тень.

Если добавить тот факт, что в условиях текущего кризиса значительно разнятся возможности работы квалифицированных и неквалифицированных профессии — менее оплачиваемый труд оказался более уязвим к сокращениям, то такая ситуация на рынке труда приведет в росту разрыва в доходах и, как следствие, к росту неравенства в обществе в целом и между городами, как на нашем примере, в частности.

Таким образом, нерешенные проблемы белорусских моногородов в скором времени только обострятся.