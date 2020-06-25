закрыть
25 июня 2020, четверг, 14:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шесть из десяти самых счастливых стран мира находятся в ЕС

2
  • 25.06.2020, 12:56
  • 3,449
Шесть из десяти самых счастливых стран мира находятся в ЕС

Беларусь заняла в этом списке лишь 75 место.

В десятке самых счастливых стран мира, по версии ежегодного доклада ООН World Happiness Report, 6 оказались из Евросоюза. Первое место уже третий год уверенно держит Финляндия, Дания оказалась на втором, 6-е и 7-е места заняли Нидерланды и Швеция, а 9-е и 10-е – Австрия и Люксембург, пишет «Европульс».

Уровень счастья жителей разных стран оценивался по 6 группам критериев: их уровень дохода и благосостояния, ожидаемая продолжительность здоровых лет жизни, социальная поддержка, свобода, доверие и щедрость.

Доклад составляют независимые эксперты под эгидой ООН при участии американской аналитической и консалтинговой компании Gallup. Одна из главных задач исследования – определить факторы, которые больше всего влияют на счастье людей вне зависимости от их происхождения и культуры.

Беларусь заняла в этом списке лишь 75-е место.


популярное за неделю

Мнение

Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»