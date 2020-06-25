«Температура 39, скорая забрала с третьего раза» 6 25.06.2020, 13:10

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ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ULADZ HRYDZIN RFE/RL

Минчанка похоронила отца и собирается жаловаться.

«Папа поступил в больницу в тяжелейшем состоянии, сатурация 84, как бы я ни тешила себя иллюзиями… Мы молились. В последний наш разговор сказала: „Отец, сражайся, мы тебя будем ждать“. После этого увидели его на похоронах», — плачет на том конце провода Екатерина. Женщина подготовила жалобу в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома, она задается вопросами: почему, если у него была высокая температура несколько дней, скорая не спешила забирать его в больницу, а направляла в поликлинику; кто и как должен оказывать помощь тому, у кого подозрение на COVID-19; и как человек с высокой температурой может дойти до инфекционного бокса поликлиники, пишет tut.by.

Утром 8 июня из 10-й минской клинической больницы раздался звонок: медик принес соболезнование близким 69-летнего Валерия Ткача и сообщил о его кончине. Как указано в посмертном эпикризе, пенсионер скончался от коронавирусной инфекции тяжелой формы и двусторонней вирусно-бактериальной пневмонии. По словам Екатерины, дочки Валерия Иосифовича, все развивалось очень быстро, 22 мая ее папа почувствовал себя плохо, а 27 был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

— Сначала у отца было легкое недомогание, уже 23 мая температура поднялась до 38,5, и он вызывал врача из 1-й поликлиники. Это был выходной день, приехал дежурный врач в защитном костюме. Как рассказывал мне отец, медик его не послушал, спросил, что он принимает. Папа пил парацетамол. Врач посоветовала продолжать принимать это лекарство и плюс обильное питье, — вспоминает Екатерина, дочка Валерия Ткача.

До того, как слечь с высокой температурой, пенсионер чувствовал себя хорошо, отмечают его близкие. Ходил в поликлинику на процедуры, которые долго ждал: у него была ишемическая болезнь сердца, старался себя беречь. Последнее время маршрут Валерия Иосифовича — это дом-магазин-поликлиника.

— Я сама привезла отцу амоксициллин и арпетол, по совету знакомого врача. На следующий день, это уже было 24 мая, температура была 39,9. Папа очень аккуратный человек, он записывал, как принимал лекарство, какая у него температура, — показывает записи Екатерина и при этом добавляет, она понимает: это не документ, но все же. — Температура не спадала и 25 мая отец вызвал скорую, ему укололи тройчатку, сделали кардиограмму и температура сбилась до 38,9.

В доказательство своих слов женщина показывает ту самую кардиограмму и запись врача.

— Скорая уехала, папа обтирался, принимал лекарство, температура снова поднялась до 39,5. Весь вторник, 26 мая, я занималась тем, чтобы решить вопрос с отцом. Уже после его смерти мы увидели, он связывался со своим участковым врачом, но к папе никто из поликлиники так и не пришел. Он звонил в поликлинику, ему сказали приходить в инфекционный бокс, сделают рентген. Скорая его вызов не приняла, посоветовала обращаться именно в поликлинику — и это с температурой 39.5! И тогда я набрала 103 и кричала, как он пойдет туда сам? Все-таки скорая к нему приехала, опять тройчатка, кардиограмма и бригада уехала. Как рассказывал мне папа, фельдшер звонил куда-то, там ответили, что папу в больницу не возьмут. Ему 69 лет, ишемическая болезнь сердца, он в группе риска, и в эти дни впервые в жизни вызывал скорую. Третий день температура под сорок — разве это нормально? — рассказывает Екатерина.

Женщина отмечает: она не понимает, как организована помощь тем, у кого подозрение на COVID-19. Если скорая не забирает в больницу, а в поликлинику нужно идти самому с высокой температурой, получается замкнутый круг. Екатерина звонила в поликлинику, чтобы понять эту схему, пробовала записать папу на КТ, но там все расписано на месяц.

— В 1-й поликлинике мне ответили: даже, если отец приедет в фильтрбокс, ему не дадут направление на рентген, нужно обращаться к участковому. Тогда какой в этом смысл? Я не раз пыталась дозвониться на горячую линию Комитета по здравоохранению, в итоге там сняли телефон и посоветовали идти к начмеду. 27 мая к папе в третий раз приехала скорая, температура 39, давление 90/60, — продолжает рассказывать историю болезни Валерия Иосифовича его дочка. — Его тут же госпитализировали в 10-ю клиническую больницу и к врачам здесь у меня претензий нет, они тут же поместили отца на кислород, диагностировали двустороннюю пневмонию и взяли тест на коронавирус, он был положительным. Отец получил все необходимое лечение, он поступил в больницу в тяжелейшем состоянии, сатурация 84, потом упала до 67, как бы я ни тешила себя иллюзиями… Мы молились. В последний наш разговор сказала: «Отец, сражайся, мы тебя будем ждать». После этого увидели его на похоронах. Последние 11 дней жизней он был на ИВЛ.

Валерий Ткач жил в квартире один, его дочка говорит, с семьей никто не связывался из санстанции, не спрашивал, контактировали ли они с мужчиной. Сейчас Екатерина подготовила жалобу в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома:

— Как тогда поставлена медицинская помощь, если человеку 69 лет, он в группе риска, а ему в скорой отказывают в вызове и врач из поликлиники не приходит?

Журналисты попросили администрацию 1-й минской поликлиники прокомментировать, как оказывалась помощь Валерию Ткачу, а также рассказать алгоритм действий: что нужно делать больному, если у него высокая температура и он сам не может прийти в инфекционный бокс. В поликлинике ответили: история болезни пенсионера — это врачебная тайна, за остальными комментариями перенаправили в Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. Журналистам не удалось оперативно получить комментарий в Комитете по здравоохранению.

Ранее главный внештатный специалистт по амбулаторно-поликлинической помощи Минздрава, главврач 39-й поликлиники Минска Ольга Есманчик объясняла, что нужно делать, если у взрослого человека повышенная температура, болит горло.

— При наличии симптомов острых респираторных инфекций пациент должен остаться дома и по телефону позвонить в поликлинику по месту жительства. Медицинскому регистратору необходимо рассказать о причине обращения и описать свои симптомы, — говорила Ольга Есманчик.

По словам специалиста, в поликлинике должны объяснить, что пациенту делать дальше. Как правило, к нему домой направляют врача.

— Уже лечащий врач, уточнив жалобы, собрав анамнез заболевания и осмотрев пациента, назначает лечение и при наличии показаний определяет дополнительные обследования. У пациента, который не является контактом первого уровня, могут взять мазок на коронавирус или сделать экспресс-тест на антитела, но назначат ли такое исследование, решает лечащий врач, основываясь на клинических критериях заболевания пациента, — отмечала Есманчик.