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Шведы и мальтийцы лидируют по продолжительности здоровой жизни

  • 25.06.2020, 13:37
Шведы и мальтийцы лидируют по продолжительности здоровой жизни

В среднем мужчины в Европе живут без болезней 63,7 года.

Шведы и мальтийцы лидируют в Евросоюзе по продолжительности здоровой жизни, сообщает «Европульс».

Этот показатель говорит о том, сколько лет человек живет без разных вызванных болезнями ограничений (это могут быть и хронические заболевания, и обычные простуды, которые требуют больничного листа).

Абсолютными лидерами стали мужчины из Швеции, чья средняя продолжительность здоровой жизни составляет 73,7 года, следом идут женщины Мальты (73,4 года), затем шведки (72 года) и мальтийцы (71,9 года). Меньше всего здоровых лет жизни – у жителей Латвии (53,7 года у женщин и 51 год у мужчин).

В среднем мужчины в Европе живут без болезней 63,7 года. Это на 0,2 года больше, чем в прошлом году. А женщины – 64,2 года, этот показатель не изменился.

Ожидаемая продолжительность жизни европейских женщин больше, чем мужчин, примерно на 5,5 лет. Но в эти «дополнительные» годы женщины чаще болеют, и в результате на здоровые годы у мужчин приходится 81% их жизни, а у женщин – 77%.


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