Автор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» задержан 10 25.06.2020, 13:41

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Игорь Лосик

(обновлено) В его квартире прошел обыск.

К Игорю Лосику, автору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» (более 165 тысяч подписчиков, в топе самых крупных каналов в Беларуси) нагрянули с обыском. Об этом рассказали редакторы Telegram-канала, пишет kyky.org.

Редакторы также сообщают, что для обыска в квартиру Лосика пришли сразу девять сотрудников спецслужб. Они показали ордер на обыск, подписанный прокурором.

Как сообщает администрация Telegram-канала, Игорь Лосик задержан.