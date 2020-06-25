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Автор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» задержан

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  • 25.06.2020, 13:41
  • 5,916
Автор Telegram-канала «Беларусь головного мозга» задержан
Игорь Лосик

(обновлено) В его квартире прошел обыск.

К Игорю Лосику, автору Telegram-канала «Беларусь головного мозга» (более 165 тысяч подписчиков, в топе самых крупных каналов в Беларуси) нагрянули с обыском. Об этом рассказали редакторы Telegram-канала, пишет kyky.org.

Редакторы также сообщают, что для обыска в квартиру Лосика пришли сразу девять сотрудников спецслужб. Они показали ордер на обыск, подписанный прокурором.

Как сообщает администрация Telegram-канала, Игорь Лосик задержан.


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