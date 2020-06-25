Выборы в США: Трамп уступает Байдену 14% в общенациональном опросе 2 25.06.2020, 13:53

Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Кандидата от Демократической партии готовы поддержать 50% опрошенных.

Президент США Дональд Трамп отстает в предвыборном рейтинге от бывшего вице-президента Джозефа Байдена на 14%. Такие результаты общенационального опроса в США опубликовало издание New York Times, пишет liga.net.

Кандидата от Демократической партии Байдена готовы поддержать 50% опрошенных, республиканца Трампа - 36%, 14% не определились.

Байден обгоняет Трампа среди избирателей-мужчин на 3%, среди женщин - на 22%. Он лидирует среди всех возрастных групп, кроме группы от 50 до 64 лет (но и тут уступает всего 1%), при этом среди 18-34-летних у него преимущество в 34%, среди 35-49-летних - 23%.

Преимущество Байдена над Трампом среди афроамериканцев составило 74%, среди испаноязычных - 39%. Среди всех белых Трамп опережает Байдена на 1%, при этом среди не окончивших колледж - на 19%, а среди окончивших проигрывает 28%.

Выбирают Байдена и большинство независимых избирателей - среди них он обгоняет Трампа на 21%.

При этом Трамп вызывает более сильные эмоции избирателей, чем Байден: 50% опрошенных относятся к нему очень неблагоприятно, 27% - напротив, сильно поддерживают. Байдена сильно поддерживают 26%, очень неблагоприятно относятся 27%.

Опрос проводился 17-22 июня, в нем участвовали 1337 зарегистрированных избирателей, погрешность не более 3%.