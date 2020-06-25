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Брестчанин: Устал терпеть беззаконие и хамство, которые устроила тараканья власть

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  • 25.06.2020, 14:24
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Брестчанин: Устал терпеть беззаконие и хамство, которые устроила тараканья власть
Фото: tut.by

С каждым днем все больше белорусов говорят о готовности сопротивляться.

Подписчик групп гражданской кампании "Европейская Беларусь" в социальных сетях, который сейчас живет за границей, рассказал о настроениях своих родственников, которые остались в Беларуси.

- Здравствуйте! - пишет он. -Хочу поделиться своей историей. Может она и не так важна в свете последних событий, но душу излить хочется.

Сам я уже давно проживаю в Германии, в Бресте у меня остался пожилой отец, который не захотел покидать Беларусь, хоть я умолял его поехать со мной, однако папа непреклонен. Что я могу для него сделать? – Помочь финансово, чем и занимаюсь.

И вот, в свете происходящих событий в Беларуси, папа стал очень активничать, заявил мне:

"Если надо – до конца пойду, хоть с вилами, хоть с киркой. И не потому, что жизнь плохая, а потому что устал терпеть беззаконие и хамство, которые устроила тараканья власть".

Сначала я очень переживал, чтобы отец не туда не влез, а потом поставил себя на его место. И я понял: будь я в Беларуси, то не смог бы равнодушно на все происходящее смотреть.

Мой отец трудился всю жизнь, работал даже на пенсии, имеет трудовые награды, медали. И теперь я убежден, что он заслуживает право отстоять свою достойную старость.


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