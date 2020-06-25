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Фотофакт: В Брюсселе поддержали белорусов, которые борются за свободу

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  • 25.06.2020, 14:32
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Фотофакт: В Брюсселе поддержали белорусов, которые борются за свободу

В столице Бельгии прошел пикет солидарности.

В пикете приняли участие десятки человек. Большинство приняло участие в политической акции впервые. Участники пикета требовали свободы политическим заключенным в Беларуси, сообщает корреспондент Charter97.org в Брюсселе.

"Невозможно уже все это больше терпеть", - сказала одна из участниц пикета, говоря о ситуации в Беларуси.

"Прекратите политические репрессии в Беларуси", "Свободу политическим заключенным", "Свободные выборы в Беларуси".

Многие держали плакаты портретами Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца и других политических заключенных.


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