Польские предприниматели получат помощь для продвижения на зарубежных рынках 25.06.2020, 14:53

Фото: charter97.org

Cразу 1117 компаний получат поддержку.

Польское агентство развития предпринимательства завершило уже 6-й по счету ежегодный конкурс Go to Brand, победители которого – микро, малые и средние предприятия – получат в общей сложности почти 327 млн злотых (76 млн евро) в рамках Оперативной программы интеллектуального развития для продвижения брендов за рубежом, пишет «Польское радио».

По данным Министерства развития Польши, последний конкурс Go to Brand был рекордным по количеству поданных заявок и положительно оцененных проектов. В общей сложности в нем приняли участие 1575 компаний, что на 180 больше, чем в 2019 году. 1117 из них получат поддержку для продвижения своих товаров и услуг на зарубежных рынках.

Общий пул средств Евросоюза, выделенных в рамках конкурса, составляет 326,7 млн злотых. Максимальная сумма финансирования одного проекта составит 425 тыс. 670 злотых (почти 100 тыс. евро), при условии, что личный вклад предпринимателя составит по меньшей мере 15% всей стоимости инвестиции.