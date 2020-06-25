Исследование: «стереонюх» помог людям ориентироваться на местности 25.06.2020, 14:57

Полученные данные могут помочь в разработке обонятельных систем виртуальной реальности.

Считается, что у человека, в отличие от других животных, слабо развито обоняние. Мы ориентируемся в пространстве в первую очередь с помощью зрения и слуха. Наличие пары глаз и пары ушей позволяет мозгу строить трехмерную картинку за счет незначительных различий между сигналами, которые поступают с разных сторон, пишет журнал «Нож».

Ученые из Китая выяснили, что колебания в восприятии запахов через разные ноздри тоже помогают нам ориентироваться. Исследователи провели строгое психофизическое тестирование 180 участников.

Эксперимент показал, что направление движения напрямую связано с информацией о запахах, хотя человек не может объяснить, через какую ноздрю поступает более интенсивный сигнал.

«Наша работа представляет четкое поведенческое доказательство того, что у людей есть стереообоняние, которое подсознательно направляет нашу навигацию», — сообщил доктор Чжоу Вэнь, один из авторов исследования.

Полученные данные в будущем могут помочь в проектировании и разработке обонятельных систем виртуальной реальности.