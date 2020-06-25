Видеофакт: Белорусские семьи против Таракана 25.06.2020, 15:13

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Флешмоб солидарности популярен как среди детей, так и среди взрослых.

Telegram-канал «Баста!» публикует новые видео участников Флешмоба солидарности, который ежедневно проходит в Беларуси.

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!