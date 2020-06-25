Вахтанг Кикабидзе: В Россию с 2008 года не езжу 7 25.06.2020, 15:24

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Известный грузинский актер и певец заявил, что поедет в РФ, только если руководство этой страны изменит свою политику.

Грузинский певец и киноактер Вахтанг Кикабидзе в авторской программе основателя издания "Гордон" Дмитрия Гордона заявил, что не ездит с концертами в РФ после того, как российские войска вторглись в Грузию.

"Я с 2008 года ни в одном городе [России] не был. Но у меня есть отдушина. У меня замечательная русскоязычная программа. И когда мне хочется петь эти песни, я приезжаю в Украину… Политика и народ – это не одно и то же, это разные вещи. У меня очень много писем лежит с приглашениями в разные города, начиная с Дальнего Востока. Они говорят: "Это же [президент РФ Владимир] Путин – это не мы". Но я в это дело не встреваю... Все время приглашают. Но нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить. Я имею в виду политиков. Не всех, конечно. Если вошел к тебе танк с каким-то флагом, ты в эту страну не должен ехать петь и развлекать. Правильно? Я думаю, что история на свои места все расставит", – подчеркнул Кикабидзе.

По его словам, он поедет в РФ, только если руководство этой страны изменит свою политику.

"Политика если поменяется, я поеду на любые выступления, на концерты – на что угодно. Чтобы россияне не думали, что мы, грузины, – их враги. Потому что в Грузии считают, что Кремль – это наш враг. Украинцы считают, что это враг. Бразильцы пока не знают – далеко это. Если бы была Бразильская ССР, может, они тоже считали бы так", – отмети