Минчанин: Мать забрали с 50% поражения легких, она еле дышит 2 25.06.2020, 15:33

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Что происходит в столичных больницах.

Минчанин рассказал телеграм-каналу "Баста!" историю о том, как его семья столкнулась с коронавирусом.

"В пятницу забрали мою мать на скорой помощи в 10-ю больницу Минска, - говорит он. - КТ показало 2-ю степень, 50% поражения легких пневмонией.

Мать еле дышит, положили в палату с другими "коронниками", но у которых степень меньше 30 процентов поражения. Людей в палате лечат, ставят капельницы, приносят таблетки, колят уколы. Ну и казалось бы что все окей, сейчас и ее начнут лечить, но нет.

К ней никто из врачей вообще не подходит.

Вчера ей стало только хуже, и она уже нормально вдохнуть не смогла, соседки побежали к имеющемуся там врачу, тот пришел с прибором, измеряющим сатурацию, то есть насыщение крови кислородом. Померял, результаты его более чем удовлетворили, и со словами "у вас все нормально" он ушел.

Мы с отцом на изоляции, выйти из дома не можем, помочь нам тоже некому, не знаем уже что и делать".

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