Блогер Union Bell: Дни «Саши 3%» сочтены, в Беларуси начинается революция 3 25.06.2020, 15:38

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Фото: УНИАН

Что ждет последователя Каддафи и Чаушеску?

Видеоблогер Union Bell рассказал в своем видео о том, что ждет Лукашенко.

"Саша 3% настолько задолбал свою страну, что на этот раз у него только два пути – или убежать по-хорошему, или попасть на одну сковороду с Каддафи и Чаушеску, - говорит он. - С уверенностью можно констатировать лишь одно: Лукашенко пришел конец. Причем, не "придет", а именно пришел. Реальность, в которой он дальше может оставаться у власти – ее просто не существует в вероятностном пространстве".