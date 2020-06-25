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Блогер Union Bell: Дни «Саши 3%» сочтены, в Беларуси начинается революция

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  • 25.06.2020, 15:38
  • 7,145
Блогер Union Bell: Дни «Саши 3%» сочтены, в Беларуси начинается революция
Фото: УНИАН

Что ждет последователя Каддафи и Чаушеску?

Видеоблогер Union Bell рассказал в своем видео о том, что ждет Лукашенко.

"Саша 3% настолько задолбал свою страну, что на этот раз у него только два пути – или убежать по-хорошему, или попасть на одну сковороду с Каддафи и Чаушеску, - говорит он. - С уверенностью можно констатировать лишь одно: Лукашенко пришел конец. Причем, не "придет", а именно пришел. Реальность, в которой он дальше может оставаться у власти – ее просто не существует в вероятностном пространстве".


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