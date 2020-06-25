Парад невиданной расточительности 4 Александр Гольц

25.06.2020, 15:45

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Александр Гольц

«Армата» — это материальное свидетельство не мощи России, а выброшенных на ветер миллиардов.

Принято считать, что отечественный обыватель страстно влюблен в парады. Что он испытывает почти что сексуальный восторг, глядя на наших славных воинов, вышагивающих прусским гусиным шагом по главной площади страны. «Регулярная армия – это чевой-то особенного», – повторяет он вслед за персонажем фильма «Интервенция». Парад в ознаменование 75-летия Победы имел к Победе такое же отношение, как открытый накануне Главный храм Вооруженных сил к Господу богу, то есть чисто формальное. Этот парад был важнейшей частью мероприятий по обеспечению бесконечного правления Владимира Путина. Первоначально предполагалось, что он станет чем-то вроде финальной коды, следующей вслед за радостным голосованием коленопреклоненных селян за поправки к Конституции. Эпидемия коронавируса внесла коррективы, и теперь демонстрация военной мощи должна разбудить угасающие «крымские» настроения подведомственного народа, возбудить в нем желание сплотиться под дланью главного начальника страны.

Выглядит, конечно, очень цинично, но рационально. И, наверное, работает. Однако поразительно то, с насколько холодным сердцем, с каким равнодушием относятся все эти исполнители к задаче поддерживать патриотический восторг. Замминистра обороны рассказывает, что в музее, посвященном войне, этому тяжелейшему испытанию для всего народа, войне, от которой Россия не может оправиться до сих пор, будут храниться такие реликвии, как мундир и фуражка Адольфа Гитлера. Патриарх, открывая главный военный храм, поздравляет россиян… с днем начала войны. Да и в речь самого главного начальника, которую тот произнес на параде, какой-то раздолбай-спичрайтер вписал пассаж, который можно понимать и так, и эдак. «Нацизм, – сказал Путин, – сокрушил советский народ». Все это, повторю, не случайные оговорки. Просто все участники процесса отбывают давно надоевший им самим номер. Народ-то все равно проглотит.

Парад должен был продемонстрировать державную мощь. И, наверное, на непритязательный взгляд этого самого обывателя, так и было сделано. Однако попытаемся непредвзято взглянуть на то, что нам продемонстрировали. По Красной площади проехали четыре (!) типа танков: Т-72БЗМ, Т‑90М и Т‑80БВМ и, наконец, Т-14 «Армата». Нам также показали три варианта боевой машины пехоты – БМП‑2, «Курганец‑25», «Армата» и два типа самоходных артиллерийских установок – «Мста» и «Коалиция». Вздумай американцы затеять столь грандиозный парад (говорят, у Дональда Трампа были такие планы), он бы получился крайне скучным. У страны, чей военный бюджет в 15 раз превосходит российский, всего один тип танка, САУ и БМП. Скучно, неинтересно. Знай, доллары экономят на серийном производстве одинаковой военной техники. Зато у нас куда как весело. Написаны горы статей про избыточную номенклатуру советской военной техники, которая приводила к огромным и ненужным затратам. Получалось это потому, что конкурирующие КБ предлагали армии свои варианты. Харьковский завод – свой танк, Уралвагонзавод – свой. Если бы по уму, то в результате жестокой борьбы был выбран один. Но каждое производственное объединение имело своего лоббиста в отделе оборонной промышленности ЦК, а также в Министерстве обороны и даже в Политбюро. В результате, чтобы не ссориться, принимали на вооружение обе конкурирующие системы. Стране для обороны было ничего не жалко. Правда, при избытке танков скоро стало нечего есть. И страна исчезла.

Но теперь-то в большинстве случаев производство монополизировано. Все танки производятся на «Уралвагонзаводе». Откуда же четыре типа танков? Дело в том, что заниматься модернизацией старых Т-72 и Т-80 не так прибыльно, как производить новые танки. И посему завод через своих лоббистов навязывает Вооруженным силам и производство «новых» танков, которые военным не слишком нужны.

Устроители парада гордо сообщили, что в нем приняли участие три десятка новейших «изделий». Однако в большинстве случаев, выбросив гигантские средства на НИОКР, страна уже оказывается не в состоянии начать серийный выпуск. Пять лет назад по Красной площади проехал танк «Армата», последнее слово техники, обладатель «необитаемой» башни. Производители грезили о заказе в две с лишним тысячи боевых машин. Однако в правительстве, когда узнали, сколько стоит не имеющий аналогов танк, тут же дали обратный ход. Цена на одну «Армату» доходила до полумиллиарда рублей. Правда, при серийном производстве завод обещал сбросить цену. «Российская армия не испытывает большой нужды в танках „Армата“, а текущие потребности закрываются модернизацией имеющейся военной техники… У нас особой нужды в этом нет, эти модели достаточно дорогостоящие по отношению к существующим», – объяснял журналистам два года назад рачительный вице-премьер по оборонке Юрий Борисов. Однако в том же 2018-м замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что Минобороны России подписало контракт на установочную партию из 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе «Армата», причем первые девять должны были поступить в войска еще в 2018 году. По данным Military Balance, одного из самых авторитетных военных справочников, ни в 2018, ни в 2019 никаких танков «Армата» российское военное ведомство не получило. «Армата» – это материальное свидетельство не мощи Вооруженных сил, а выброшенных на ветер миллиардов.

Та же история с другим предметом патриотической гордости – самолетом пятого поколения Су-57, который героически создают весь срок путинского правления. То есть двадцать лет. Десять лет назад он совершил первый полет. Но запустить его в серию никак не удается. Опять-таки по причине дороговизны. Год назад Владимир Путин объявил о намерении закупить аж 76 самолетов. Для этого он провел подсчеты по правилам собственной арифметики. По его словам уменьшение стоимости одного самолета на двадцать процентов позволяло закупить в пять раз большее их количество. Но и здесь не задалось. Первый серийный истребитель, который планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки. И тут же выяснилось, что никакого серийного производства нет вовсе. Что следующий самолет надо только изготавливать…

Фактически 24 июня мы наблюдали демонстрацию немыслимой и бессмысленной расточительности. Кто-то подсчитал, что сам парад стоил миллиард рублей. Это копейки по сравнению с триллионом, который каждый год бесконтрольно тратится на вооружение.

Представляете, вот диктор торжественно объявляет на параде: «На площади танк «Армата». Мимо вас проезжает ремонт канализации всех больниц Ивановской области. А вот пролетел Су-57, он один стоит столько, сколько все маски и средства защиты, которых так не хватало Родине…»

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»