Врач Алексей Носов: Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь 1 25.06.2020, 15:55

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Алексей Носов

Фото: «Белсат»

Солидарность начинается с нас.

Врач из Минска Алексей Носов, который резко критикует систему здравоохранения Беларуси из-за бездействия во время эпидемии коронавируса, призвал белорусов поддержать Флешмоб солидарности, который проходит каждый день в 19.00, пишет Telegram-канал «Баста!».

«Не забывайте про Флешмоб солидарности, - пишет он. - Каждый день в 19:00 2 минуты стучим по кастрюлям ложками. Все получится.

В Испании тоже все не с первого раза получилось. Через неделю этого флешмоба вся Беларусь будет шуметь. Солидарность начинается с нас!»

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

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