Названы самые надежные автомобили 8 25.06.2020, 16:07

7,459

И Volvo далеко не на первом месте.

Степень надежности определялась количеством неисправностей на 100 автомобилей марки. Первое место в рейтинге надежности заняли машины Kia и Dodge, пишет Аutonews.

Американская компания J.D. Power and Associates, которая проводит независимые исследования удовлетворенности клиентов, опубликовала ежегодный рейтинг автопроизводителей с самыми качественными и надежными машинами. В этом году список возглавили компании Kia Motors и Dodge, говорится в отчете.

Исследование основано на опросе 87 282 американских владельцев новых автомобилей. Их попросили ответить на 233 вопроса (разделены на девять основных категорий) о проблемах, обнаруженных ими в первые 90 дней эксплуатации. На основе опроса был составлен рейтинг, отображающий среднее количество дефектов, приходящихся на 100 автомобилей каждой марки.

Выяснилось, что на каждые 100 автомобилей компании Kia приходится 136 проблем. Такие же показатели у Dodge. Далее следуют Chevrolet и Ram. Их показатели составили 141 дефект на 100 автомобилей. Первую пятерку замыкает премиальный суббренд фирмы Hyundai — Genesis (142 неисправности на 100 машин).

Наибольшее количество неполадок обнаружили в своих машинах владельцы Tesla — 250 дефектов на 100 автомобилей. Кроме того, в самом низу списка оказались марки Land-Rover и Audi с показателями 228 и 225 проблем соответственно.

«За последние десять лет машины сегмента масс-маркет постепенно улучшают свои позиции в рейтинге. Эта тенденция сохраняется и в 2020 году. В частности, это можно объяснить тем, что премиальные бренды обычно оснащают свои автомобили более сложными технологиями, что может вызвать проблемы у некоторых владельцев», — говорится в сообщении J.D. Power and Associates.

Так, в компании отметили, что больше всего владельцы новых машин по-прежнему жалуются на сбои и ошибки в мультимедийных комплексах, а также на некорректную работу электронных вспомогательных систем.