«Потери большие»: что произошло с водой в Минске 30 25.06.2020, 16:18

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Фото: belsat.eu

В скорую обратились 15 человек.

С 24 июня многие минчане не могут пользоваться водопроводной водой. Только 25 июня власти признали, что пить ее нельзя. Телеканал «Белсат» разбирался, что могло вызвать это, куда бежать и что с этим делать.

Власти: безопасная и качественная вода – приоритет для нас всех

Власти 25 июня провели брифинг, где ответили на вопросы, касающиеся проблем с водой. Нигде не было публичных объявлений, пресс-релиз разослали медиа за 20 минут до начала мероприятия, на брифинг в итоге попали только государственные СМИ.

Заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович отметил, что в стране и в Минске созданы рабочие группы по объективному и всестороннему расследованию происшествия. Он подчеркнул, что планируется не только выявить причины проблем с водой, но и сделать соответствующие выводы.

Александр Дорохович заявил, что вода в 11 домах Минска не имеет никаких запахов или отклонений. Также другие районы помогают наиболее пострадавшим Фрунзенскому и Московскому району оперативно решить проблемы.

«Сегодня мы говорим жителям и передаем через СМИ, что необходимо слить стояки, находящиеся в кранах. Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее получим нормальную воду. Платить за грязную воду не придется: будет сделан перерасчет», – подчеркнул он.

Сведений об аварии нет

Директор «Минскводоканала» Олег Аврутин рассказал, что они работают круглые сутки, чтобы исправить качество воды. Отвечая на вопрос о слишком позднем информировании жителей загрязненных районов, он ответил, что сразу в «Минскводоканал» приходили различные обращения от граждан. Но они были точечные, поэтому связать их в единое целое удалось только через пару часов.

Сейчас у «Минскводоканала» нет никаких сведений об авариях, которые могли бы вызвать такую ситуацию. Вместе с другими службами ведомство выявляет причину, которая могла вызвать вонь.

Рекомендуют воздержаться от потребления воды

Минздрав круглые сутки проводит исследования воды. Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова рассказала на брифинге, что, как только они получили информацию о неприятном запахе в воде, был организован сбор проб по адресам, откуда были звонки.

Лабораторные исследования происходят в три этапа:

соответствие воды органолептическим показателям (запах, цвет);

соответствие воды физико-химическим показателям (наличие химических веществ и минералов);

соответствие воды микробиологическим и вирусологическим показателям (наличие патогенных организмов).

«Нам важно понимать, что вода не только имеет соответствующий цвет и запах, самое главное, чтобы она была безопасна по микробиологическим и вирусологическим показателям. Вчера было обнаружено, что вода не соответствует по запаху. А сегодня уже физико-химические показатели нормализовались, как и органолептические. Мы не нашли патогенные организмы», – объясняет Наталья Жукова.

Но сегодня Минздрав рекомендует воздержаться от потребления воды для питья и приготовления пищи. При этом можно использовать ее для бытовых целей.

«Мы пристально отслеживаем ситуацию, как она меняется. Вода должна соответствовать всем требованиям и быть пригодной для любых потребностей. Нам важнее всего не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Над этим вопросом и работают все специалисты», – говорит главный санитарный врач Беларуси.

Минздрав пообещал, что к утру 26 июня у них уже должны быть актуальные сведения о состоянии воды.

В скорую обратились 15 человек

На брифинге присутствовал и Александр Жинко, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи. Он не дал четкого ответа на вопрос, были ли у минчан проблемы со здоровьем, связанные с плохим качеством воды.

«Мы выехали к 15 пациентам, которые связывали ухудшение своего состояния с плохой водой. В результате 4 человека доставили в стационар, 3 человека уже хорошо себя чувствуют и их выписывают. Также у нас была пациентка с аппендицитом. Это точно не связано с водой», – отметил он.

Александр Жинко сообщил, что сегодня по состоянию на 11:30 не было вызовов, связанных с качеством воды. Также он высказал версию, что проблемы со здоровьем у минчан могли быть вызваны не только проблемами с водоснабжением.

«У многих были обострения хронических кишечных заболеваний, например, гастрита. Можно предположить, что это через воду. Но может быть и из-за продуктов каких – то… Точно сказать нельзя», – сказал Александр Жинко.

Пострадали более 2 тысяч домов

«Во Фрунзенском районе пострадали 1400 домов, и еще примерно 860 домов в Московском. Всего во Фрунзенском районе прописано 460 тысяч человек, а в Московском – 310 тысяч», – сообщил Олег Аврутин.

Он поблагодарил Министерство обороны за помощь техникой для развоза воды. Также цистерны с водой дают и другие районы, после обеда в Минск приедут цистерны из области: по 3-4 штуки из Вилейки, Жодино и Слуцка. Помогли и предприятие, например Минский хладокомбинат №2, Coca-Cola, Завод безалкогольных напитков, «Дарида».

Директор «Минскводоканала» отметил, что они постараются удовлетворить потребности всех минчан в чистой воде.

«Когда приходят в магазин, такие фото присылают, где один человек набирает 40 литров и везет к кассе! Мы постараемся удовлетворить все потребности», – пообещал он.

Никто из присутствующих на брифинге не сказал, когда будут решены проблемы с водой.

Фекальное загрязнение?

Как отметил в комментарии журналистам биолог Василий Ус, в водопроводную систему могла попасть грязная вода «с фекальным загрязнением».

«Чтобы нейтрализовать потенциальный вред дали усиленную дозу хлора, ведь хлором вода пахнет тоже. Пить такую воду, конечно, нельзя. И использовать ее для бытовых дел нужно ограничено. Для стирки можно, но для умывания не рекомендуется», – рассказал собеседник.

Следов нефтепродуктов в воде он не увидел, так как нефтепродукты обязательно дают на поверхности пленку и нет их запаха – «есть запах галогенов и конкретно хлора и сильный фекальный запах, который хлор перебивает». При этом Василий Ус отметил, что не проводил химических исследований воды.

Биолог также исключил возможность цветения водорослей.

«Сейчас цветение в Вилейской системе есть, но цветение умеренное. Это колониальные зеленые водоросли. Они не дают ни сильного запаха, ни токсичности. Их дают сине-зеленые водоросли, которые цветут обычно в августе», – подчеркнул собеседник.

По его мнению, последствия будут ликвидированы до 27 июня, «ведь нужно будет не просто слить грязную воду, но и промыть систему, после чего пустить чистую воду».

Тем временем в телеграм-каналах «Мотолько Помоги», «Мерзкий Кокобай», «Работаем с Пушкиным!» появился документ, который, как утверждается, еще 24 июня Минздрав прислал в администрацию Московского и Фрунзенского районов. В нем написано, что водопроводная вода не соответствует следующим нормам: запах при 20 и 60 градусах, перманганатная окисляемость и нефтепродукты.

Тем временем у подъездов минчан начали появляться объявления о запрете пить воду в Московском и Фрунзенском районах. Разрешается применять ее только для хозяйственных целей. Информацию о цистернах с водой советуют искать на сайте «Минскводоканала» и спрашивать у службы 115. Но цистерн по этим адресам пока не найти.

Корреспонденты сообщают также о сильном запахе хлора из крана и в Октябрьском районе Минска, в частности в районе железнодорожного вокзала.

Потери большие

Ситуация с грязной водой повлияла и на работу местных центров плавания и бассейнов во Фрунзенском районе. Так, в бассейне городского центра олимпийского резерва сообщили, что бассейн закрыт до конца дня, все сеансы отменены.

Из-за запаха воды не работает и центр обучения плаванию «Пингвин». Но над вопросом возможной компенсации потерь здесь пока не думали, хотя и «потери большие».

«Работаем над устранением этой проблемы. Физически мы ее устранить не можем, но мы разговариваем с гостями, переносим их записи как-то, сообщаем им. Пока совсем не до этого [компенсации убытка. – прим.] было», – сообщил менеджер Центра.

Из-за грязной воды вынуждены были перенести все записи и в парикмахерские «Мерлин», здесь работает только солярий.

А в клубе плавания «Олимпиец» отметили, что «с водой все нормально».

«Наша система, если бы с водой что не так, выдавала бы ошибку. Но у нас все нормально», – сообщила собеседница.

Не повлияла грязная вода и на работу спа-центра «Riviera».