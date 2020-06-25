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«Госмашина — ржавая и неповоротливая, а мы — умные и солидарные»

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  • 25.06.2020, 16:31
  • 3,361
«Госмашина — ржавая и неповоротливая, а мы — умные и солидарные»
ФОТО: SVABODA.ORG

Рейтинг власти тает, как мороженое под жарким июньским солнцем.

Об этом написал в своем аккаунте в "Фейсбуке" активист гражданской кампании "Европейская Беларусь" Павел Юхневич.

- Если бы государственные идеологи не были такими тупыми, они бы подогнали подогнали пару фур с пятилитровиками нормальной воды в Сухарево, Масюковщину, Кунцевщину, Малиновку и Юго-Запад, - сказал он. - поставили бы одну половину полка ОМОН на круглосуточную бесплатную раздачу воды населению, а вторую половину - пустили бы по адресам пенсионеров, инвалидов, семей с маленькими детьми на разнос воды в квартиры.

Чтобы и без того низкий рейтинг власти не таял прямо сейчас, как мороженое под жарким июньским солнцем.

Но, госмашина ржавая и неповоротливая, она может только оскалить зубы щитами и дубинками ментов. А мы умные и солидарные. Поэтому, мы победим!


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