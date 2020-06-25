«Взяла в руки телефон и включила песню «Стены рухнут» 2 25.06.2020, 16:57

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Среди милиции есть тайные поклонники хита от Сергея Тихановского?

Читательница Telegram-канала "Баста!" Татьяна рассказала о реакции сотрудников милиции на уже привычную для многих белорусов картину.

"Сегодня утром произошла курьезная ситуация, - пишет она. - Вела своих детей на футбол. Взяла в руки телефон и включила песню "Стены рухнут". Шли с детьми, пели вместе размахивая телефоном и качая бедрами.

Выйдя из за угла дома наткнулись на милицейскую машину. Около неё стояли два сотрудника в милицейской форме. Они резко обернулись на звук песни и пристально смотрели не меня. Но я так же пристально смотрела им в глаза! Малые в это время громко пели припев. Милиционеры отвернулись, а мы пошли дальше, громко напевая. Назад будем идти под песню "Прихлопнем таракана".

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