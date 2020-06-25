«Захотим — вообще завод остановится, да и не только наш» 1 25.06.2020, 17:18

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иллюстрационное фото maxmedia.by

Минчанин рассказал о том, как нужно защищать свои права.

Telegram-канал "Баста!" Опубликовал историю работника минского молочного завода:

- Есть у нас специальный сотрудник, который проверяет качество продукции, отправляемой в Россию. Часто бывает так, что качество это, мягко говоря, так себе. Такое случилось и несколько дней назад, а реакция последовала сегодня. Крайними начальство сделало обычных работников, сказали, что убытки тоже мы покрывать будем. Убытков, к слову нет, потому что все это перекрывается проще простого, все схемы уже отработаны годами "молочных войн" с Россией.

В итоге, у нас одна женщина просто сняла халат и сказала, что больше не будет работать, сами работайте на линии. Ее поддержала другая наша коллега, потом еще и еще.

В глазах начальника и мастера начал появляться страх, реальный. Они сказали, что ладно, разберемся, работайте дальше и ушли. А мы продолжили работать.

Мы все должны понять, что мы и есть та движущая сила, которая рулит, а не какие-то упыри в пиджачках, сидящие на наших шеях.

Захотим - вообще завод остановится, и не только наш. Рядом еще один такой же молочный, общаюсь с некоторыми их работниками и ситуация там тоже не ахти.

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