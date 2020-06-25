В доме Бабарико снова проводит обыски ДФР 25 25.06.2020, 17:22

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Архивное фото «Радыё Свабода»

О повторном обыске ранее не сообщалось.

В доме потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико и его сына, руководителя избирательного штаба Эдуарда Бабарико, днем 25 июня снова появились сотрудники Департамента финансовых расследований. Об этом сообщили в штабе Бабарико, передает «Радыё Свабода».

Сообщений от ДФР о новом обыске или других следственных действиях не было.

Первый раз обыск в этом доме в селе Мочаны, около водохранилища Вяча, проводили 18 июня. Виктор и Эдуард Бабарико при этом не присутствовали. В это время они, по данным государственного телевидения, «давали показания», но без присутствия адвокатов, которых тогда не пускали к задержанным - пустили только на следующий день. Один из адвокатов Виктора Бабарико Дмитрий Лоевский смог повторно увидеться со своим клиентом в КГБ только после четырех дней, когда его вызвали на процессуальные действия.