Два корабля ВМФ США побили рекорд непрерывного пребывания в море
- 25.06.2020, 17:29
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Оба корабля находятся в открытом море 161 день.
Два корабля Военно-морского флота США – USS Dwight D. Eisenhower и USS San Jacinto – побили рекорд непрерывного пребывания в море.
Как пишет Associated Press, оба корабля находятся в открытом море 161 день. Предыдущий рекорд составил 160 дней, пишет "Гордон".
Из-за пандемии коронавируса американским военным кораблям рекомендовано избегать захода в порты иностранных государств. Сейчас USS Dwight D. Eisenhower и USS San Jacinto находятся на Ближнем Востоке, на севере Аравийского моря.