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Два корабля ВМФ США побили рекорд непрерывного пребывания в море

  • 25.06.2020, 17:29
  • 1,210
Два корабля ВМФ США побили рекорд непрерывного пребывания в море
USS Dwight D. Eisenhower
иллюстрационное фото wikipedia

Оба корабля находятся в открытом море 161 день.

Два корабля Военно-морского флота США – USS Dwight D. Eisenhower и USS San Jacinto – побили рекорд непрерывного пребывания в море.

Как пишет Associated Press, оба корабля находятся в открытом море 161 день. Предыдущий рекорд составил 160 дней, пишет "Гордон".

Из-за пандемии коронавируса американским военным кораблям рекомендовано избегать захода в порты иностранных государств. Сейчас USS Dwight D. Eisenhower и USS San Jacinto находятся на Ближнем Востоке, на севере Аравийского моря.


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