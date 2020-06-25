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Третий день в центре Минска люди выстраиваются в огромную очередь

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  • 25.06.2020, 17:37
  • 2,620
Третий день в центре Минска люди выстраиваются в огромную очередь
Фото: «Радыё Свабода»

Так они поддерживают магазин Symbal.by перед закрытием.

25 июня возле минского магазина Symbal.by вновь образовалась очередь, передает «Радыё Свабода». Люди продолжают подходить после объявления о закрытии магазина и даже после задержаний возле него, чтобы поддержать Symbal.by, купить что-то для себя или в подарок.

23 июня бизнесмен Павел Белоус объявил о закрытии магазина Symbal.by с 29 июня под давлением властных проверок. После этого к магазину пришли десятки людей, образовалась очередь. Вскоре к магазину подъехал автозак, ОМОН разогнал очередь, задержав около 20 человек.

По словам покупателей, их возмутили задержания возле магазина, поэтому на следующий день они пришли поддержать Symbal.by и выразить солидарность с задержанными. Пришли поддержать магазин и известные белорусы. 24 июня никого не задерживали.


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