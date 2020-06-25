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Объявлен сбор помощи репрессированному врачу из Гомеля

  • 25.06.2020, 17:51
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Объявлен сбор помощи репрессированному врачу из Гомеля
Алена Давыдова

Ее семья оказалась в тяжелом финансовом положении.

Алена Давыдова - фельдшер скорой помощи, собиралась стать кандидатом протеста во время президентских выборов, пишет «Гомельская Вясна». Как только Алена объявила об этом, на нее обрушилась репрессивная государственная машина. Ее объявили сначала контактом первого уровня, а потом, как утверждает фельдшер, подделав ее анализ на коронавирус, сделали ее больной COVID-19.

Таким образом, заставили ее находиться около месяца на самоизоляции. Местная поликлиника не открыла ей больничный, поэтому сейчас она не может приступить к работе чтобы обеспечивать свою семью.

В связи с эпидемией временные денежные трудности возникли и у ее мужа, который не может получить свою зарплату за несколько месяцев. Семья, в которой воспитывается трое маленьких детей, оказалась в тяжелом финансовом положении и нуждается в поддержке.

Сделать это можно положив деньги на белорусскую карточку Алены Давыдовой (№ 4255 2003 0066 6161 до 04/22)


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