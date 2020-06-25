закрыть
25 июня 2020, четверг, 18:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американский штат Род-Айленд переименуют

  • 25.06.2020, 17:57
Американский штат Род-Айленд переименуют

Новое название скоро вступит в силу. 

Губернатор-демократ штата Род-Айленд, США, Джина Раймондо подписала распоряжение, которое предусматривает изменение официального названия штата из-за его «связей с американским рабством», пишет «Новое время».

Официальное название штата «Штат Род-Айленд и плантации Провиденс» содержится в государственных документах. Но приказ сократил бы его до «Род-Айленда».

Губернатор в этом контексте заявила: «Боль, которую эта ассоциация причиняет некоторым нашим жителям, должна вызывать беспокойство у всех жителей Род-Айленда, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы все общины могли гордиться нашим государством».

Раймондо добавила, что новое имя вступит в силу «как можно скорее».

В США «плантации» в основном связаны с жестоким институтом рабства. Рабство на плантациях было британским, созданным колонизаторами на полях сахарного тростника Барбадоса и доставленным на юг США.

Хотя Род-Айленд был первой колонией, отменившей рабство в 1652 году, закон так и не был применен. Население порабощенных чернокожих в штате к концу 17-го века выросло более чем на 6%, что почти вдвое больше, чем в любой другой колонии в Новой Англии.


популярное за неделю

Мнение

Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много
23 июня в 19.00 улыбнемся друг другу и покажем, что нас много «Непрофессиональный журналист»