Американский штат Род-Айленд переименуют 25.06.2020, 17:57

Новое название скоро вступит в силу.

Губернатор-демократ штата Род-Айленд, США, Джина Раймондо подписала распоряжение, которое предусматривает изменение официального названия штата из-за его «связей с американским рабством», пишет «Новое время».

Официальное название штата «Штат Род-Айленд и плантации Провиденс» содержится в государственных документах. Но приказ сократил бы его до «Род-Айленда».

Губернатор в этом контексте заявила: «Боль, которую эта ассоциация причиняет некоторым нашим жителям, должна вызывать беспокойство у всех жителей Род-Айленда, и мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы все общины могли гордиться нашим государством».

Раймондо добавила, что новое имя вступит в силу «как можно скорее».

В США «плантации» в основном связаны с жестоким институтом рабства. Рабство на плантациях было британским, созданным колонизаторами на полях сахарного тростника Барбадоса и доставленным на юг США.

Хотя Род-Айленд был первой колонией, отменившей рабство в 1652 году, закон так и не был применен. Население порабощенных чернокожих в штате к концу 17-го века выросло более чем на 6%, что почти вдвое больше, чем в любой другой колонии в Новой Англии.