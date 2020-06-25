Линас Кояла: Войска США в Центральной и Восточной Европе укрепляют региональную безопасность 25.06.2020, 18:25

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Линас Кояла

Фото: DELFI

ЕC — самый важный союзник Вашингтона.

В беседе с корреспондентом Charter97.org директор литовского Центра восточно-европейских исследований Линас Кояла рассказал о том, чего на самом деле своими заявлениями об истории может добиваться Владимир Путин.

- Как вы оцениваете статью о причинах начала Второй мировой войны, опубликованную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в американском издании The National Interest?

- В этой статье нет ничего такого, чего бы мы не cлышали от Владимира Путина. Вторая мировая война воспринимается как объединяющий фактор для России. Поэтому была использована возможность юбилея, чтобы повторить это еще раз для международной аудитории. Текст, конечно, необычен для главы государства с точки зрения формы, но он, надо признать, вызвал некоторый интерес.

- Заявления Путина означают, что Российская Федерация готова к новому витку политического конфликта с Западом или это очередное предложение «новой Ялты»?

- Сейчас главная цель России, вероятно, состоит в том, чтобы сохранить свои позиции и установить влияние в наиболее важных регионах, таких как восточная Украина. Последние годы показали, что даже это сделать нелегко. Учитывая пандемию, хрупкую российскую экономику, все еще действующие санкции, процесс адаптации политической системы к конституционным изменениям, внутренняя политика может стать приоритетом Москвы на некоторое время.

- Некоторые эксперты говорят, что Европа перестала интересовать США. Так ли это?

- В течение некоторого времени США подчеркивали, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою собственную безопасность. Не потому, что Европа не интересует США, ведь Европа — самый важный союзник Вашингтона, даже если отношения между ними не всегда превосходны.

В Вашингтоне ведутся постоянные дебаты о том, что США должны избегать «перенапряжения», то есть чрезмерного распределения энергии и усилий по всему миру. Учитывая растущий Китай и другие угрозы, американцы хотели бы, чтобы стабильная и процветающая Европа не требовала больших затрат.

- Если Польша сможет договориться насчет размещения на своей территории большего количества американских военнослужащих, как это изменит геополитическую ситуацию в нашем регионе? Нужно ли литовскому правительству cледовать примеру Варшавы и добиваться постоянного присутствия американских войск в Литве?

- Развертывание американских войск в Центральной и Восточной Европе укрепляет региональную безопасность и принцип сдерживания НАТО. Конечно, важно, чтобы эти шаги не стали источником противостояния с Германией. Возможности Литвы добиться размещения большого числа американских войск ограничены (из-за размера страны, инфраструктуры), с этой проблемой сталкивается даже Польша. Но находясь в Польше американские солдаты могут легко переместиться в Литву, организовать с литовскими военнослужащими еще больше совместных учений.