Третий день Флешмоба солидарности: 19:00 (Видео, онлайн) 11 25.06.2020, 18:45

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иллюстрационное Фото

Свободу Тихановскому! Свободу Бабарико!

Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.

Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

19:00 Белорусам передают привет и слова поддержки из Лондона и американского штата Колорадо. Thanks!

19:00 От читателя из Бобруйска.

19:00 Автомобилисты сегодня на высоте!

19:00 Минчане требуют перемен.

19:00 Деревня Масловичи, Минский район

19:00 Брест. Стены рухнут!

19:00 Минск, микрорайоны Брилевичи, Сухарево. Протестная музыка гремит из домов на оживленных перекрестках.

19:00 На дорогах Гомеля и Речицы тоже шумно.

19:00 Ух ты! Как стучат!

19:00 Музыка звучит из многих квартир.

19:00 "Перемен!" Минск, Степянка

19:00 Бобруйск, Гродно! Велосипедист особенно вдохновляет.

19:00 Просто классные видео из соцсетей.

19:00 Национальные флаги в окнах. Минск, Новая Боровая, как всегда, на высоте.

19:00 Видео из города Столбцы.

19:00 Калинковичи с нами!

19:00 МЧС - с нами!

19:00 Волковыск! К Флешмобу солидарности присоединяются водители.

19:00 Барановичи, Брест, Ивацевичи!

19:00 Мужчина в майке с надписью "Беларус" - впечатляет!

19:00 Молодой человек включил в открытое окно песню "Мы - белорусы, мы - народ".

19:00 Видео из Дзержинска.

19:00 Первые фото - люди стучат в сковородки и кастрюли.

19:00 Протестные песни. Видео телеграм-канала "Баста".

19:00 Фото и письмо от нашего читателя: "Я поддерживаю флешмоб солидарности. Я из Минска и уже устал от таракана, впрочем как и моя семья, даже 90-я бабуля устала, хотя раньше была за него".

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

Напомним, вот так прошел второй день Флешмоба солидарности. Приводим лишь малую часть ярких видео и фотографий: