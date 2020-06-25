закрыть
25 июня 2020, четверг, 20:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы в ожидании Флешмоба солидарности: Мы победим!

  • 25.06.2020, 18:53
  • 3,026
Белорусы в ожидании Флешмоба солидарности: Мы победим!

До начала Флешмоба солидарности – 5 минут!

Белорусы – молодцы! Гордость за наш народ. Слезы на глазах от белорусской солидарности и ожидаемых перемен.

До начала Флешмоба солидарности – 25 минут! А пока вы готовите кастрюли и колонки, приведем несколько комментариев подписчиков телеграм-канала “Баста!” в YouTube и пользователей "Фейсбука" и "ВКонтакте":

"Все конечно по-детски, наивно, но прямо волосы встают дыбом от солидарности! Спасибо вам, белорусы!"

"В Волковыске по центру машин пять ездили и сигналили. И далеко не две минуты. Было очень круто. Нужно, чтобы все узнали про флешмоб – это лучшая идея за последние дни".

"Белорусы – молодцы! Гордость за наш народ. 2020-ый будет последним годом для таракана!"

"Сергей Тихановский поднял нас. Песня "Муры" пробирает до мурашек. Мы победим. Осталось совсем чуть-чуть".

"Белорусы, мы супер, пойду скачивать песни и присоединяться к флешмобу. Соседи, ждите, будет весело".

"Вышла на балкон с телефоном вчера, надо было снять видео, еще музыка от соседей звучала".

"Приятно было услышать, что я не одна. Соседи поддержали. Надеюсь, сегодня будет больше нас".

"Класс! Надо везде писать про флэшмоб! Не все ещё знают про него!"

"Слезы на глазах от белорусской солидарности и ожидаемых перемен".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов
Белорусским дипломатам: Уходите от позора!
Белорусским дипломатам: Уходите от позора! Андрей Санников
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00
Давайте пошумим! Флешмоб солидарности: с 23 июня, 19.00 STOP LUKA
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения
Я просто обязана у каждого из вас попросить прощения Экс-журналистка госканала ОНТ