Rzeczpospolita: Экономика России на дне 1 25.06.2020, 19:05

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Статистические данные не оставляют сомнений в том, что экономический кризис в России усугубился.

Российская экономика оказалась на дне, уменьшается производство и потребление. Польская газета Rzeczpospolita (перевод - zn.ua) пишет, что безработица среди россиян достигла максимума за последнюю декаду. Падение промышленного производства ускорилось в полтора раза, а потребление продуктов уменьшилось на 20 процентов, услуги - на 40 процентов. Пассажирский транспорт практически замер, а доходы от экспорта нефтяных и газовых компаний стали самыми низкими.

Май был хуже апреля для экономики РФ. Статистические данные не оставляют сомнений в том, что экономический кризис в России углубился. Официально безработными оставались 2,14 миллиона граждан РФ.

По сравнению с прошлым годом, промышленное производство снизилось на десять процентов. Среди наиболее пострадавших отраслей - добыча нефти (минус 14,2 процента) и газа (минус 16,6 процента). Цены на углеводороды стали исторически низкими.

Газета пишет, что оборот торговых сетей уменьшился на 20 процентов, а в апреле на 23 процента). Пассажирский транспорт упал в глубокую кому из-за уменьшения на 83 процента. Грузовой транспорт снизился на 10 процентов.

Из-за кризиса уменьшились и зарплаты россиян и россиянок. Хотя и по сравнению с прошлым годом средняя зарплата выросла на один процент (49306 рублей или 635,4 евро), учитывая инфляцию, 70 миллионов работающих россиян обеднели на два процента.

Показатели заработной платы могли бы стать еще хуже, но одноразовые большие выплаты в крупнейших концернах в форме премии для ключевых менеджеров и советов директоров несколько улучшили показатели.

В темной картине российской экономики единственным просветом стало сельское хозяйство, за несколько месяцев возросло на три процента и сегодня рост остается стабильным.

Минэкономики РФ говорит, что уменьшение ВВП уже второй месяц подряд является двухзначным: в апреле снижение на 12 процентов, в мае - на 10,9 процента.

По прогнозам ОПЕК, в этом году будет наблюдаться крупнейшее в истории падение спроса на нефть - до 6,8 млн баррелей в сутки, а в апреле падение составит 20 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете организации.

Как сообщалось, страны ОПЕК + согласовали условия нового сокращения добычи, которое должно спасти рынок от нового обвала цен на нефть. Эксперты прогнозируют падение мирового спроса на нефть в апреле из-за пандемии коронавируса COVID-19, по разным оценкам, спрос снизится от 17 до 35%.

Экспортеры договорились снизить добычу с 1 мая на 23% или 10 млн баррелей в сутки - это около 10% дневного мирового потребления в обычное время.