«Будет только в субботу»: хватит ли воды для минских магазинов 4 25.06.2020, 19:15

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Выкладка питьевой воды в магазинах Минска

фото: Еврорадио

Во Фрунзенском и Московском районах столицы спрос на воду вырос в 15 раз.

25 июня в МАРТ прошла встреча производителей воды и ретейлеров. Речь шла о том, чтобы обеспечить Минск питьевой водой, которую последние два дня буквально сметают с полок. Во Фрунзенском и Московском районах столицы, наиболее пострадавших от загрязнения, спрос на неё вырос в 15 раз. В других районах — в 6-8 раз. Например, в ТЦ “Замок” (Центральный район) 20-тонную фуру 5-литровых бутылок разобрали за 20 минут, пишет euroradio.fm.

Производители воды не особо оптимистичны в прогнозах. Например, в "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" говорят, что по стандартам производства предприятие озонирует воду. Чтобы остаточный озон ушёл, вода должна быть в карантине три дня. Таков технический регламент.

Производство Coca-Cola

фото: coca-colahellenic.com

— И даже если мы нарастим производство прямо сейчас, этот технический момент нужно выдерживать обязательно. — говорит Андрей Рощупкин, первый заместитель гендиректора. — Естественно, 1,5 и 2 литра разошлись достаточно быстро. И такая тара будет у нас доступна только в субботу. Мы сможем 0,5 и 1 литр доставить сейчас, а 1,5 и 2 литра в субботу не будет. Разлитая по этим тарам вода уже закончилась.

“Дарида” говорит, что исполняет все заказы, которые к ним поступили, но с оговоркой, что “понятно, что нельзя ежесекундно их исполнить во все торговые объекты”.

“Мы сейчас переключили все возможные мощности на питьевую воду. Линия, которая может выпускать крупную тару 5,5 литра, в сутки может выдавать 50 тысяч бутылей. Линия с тарой на 1,5 литра может выдавать 120 тысяч в сутки. Загрузка мощностей — сто процентов. У нас нет такого карантина, как у “Кока-Кола”, мы обеззараживаем воду ультрафиолетом, поэтому будем поставлять всё сетевому ретейлу”, — продолжает представитель предприятия.

Производство на МЗБН

фото: minsktourism.by

На “Минском заводе безалкогольных напитков” заказы с крупной тарой, которые должны были быть доставлены в магазины сегодня, разошлись ещё вчера:

“Всё, что должно было ехать сегодня, разошлось ещё вчера, водители работали в третью смену. Торговле — спасибо, принимали водителей вне очереди. Сейчас у нас единственное ограничение — мощность производства. Пятилитровая вода, как и на “Кока-Коле”, должна отстояться, поэтому несколько дней карантина. “Маленькие” форматы очищаются ультрафиолетом, поэтому с водой по 0,5 и 1 литру проблем пока нет. У нас запас на два дня есть. Но ситуация каждый час меняется”.

По словам представителя завода, заявки формируются на те продукты, которых ещё нет в наличии. Но тем не менее по собственной инициативе завод вчера развозил воду в цистернах по Минску.

“Согласовали с администрацией Фрунзенского района места: улица Слободская, Есенина, Дзержинского. И там просто стояли наши ёмкости и раздавали бесплатно воду. Ночью спрос был поменьше, но с утра они уже опустели и уже поехали по второму, третьему рейсу”.

Утром 24 июня по трубам в двух районах столицы — Московском и Фрунзенском — потекла загрязненная вода. За сутки проблема добралась с окраин до центра.

От властей всё это время поступали противоречивые сигналы. Вечером по государственному телевидению вышел сюжет о том, что вода в норме по всем показателям, кроме запаха. Глубокой ночью Минскводоканал сообщил, что пить воду нельзя. К утру другое сообщение — в воде снова всё в норме, кроме запаха. Тем временем в сеть утекли документы, что в воде обнаружены нефтепродукты.