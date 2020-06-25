В пятницу в Белостоке пройдет акция солидарности с Беларусью 25.06.2020, 19:27

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фото: belsat.eu

В 16:00 в Белостоке у белорусского консульства начнется пикет.

На политические репрессии, которые продолжаются В Беларуси, ответят и жители Белостока. В пятницу в 16:00 у белорусского консульства начнется пикет противников нарушения прав человека, передает «Белсат».

Это будет вторая крупная акция солидарности с Беларусью в этом году в Польше. В воскресенье перед посольством в Варшаве собралось около тысячи человек, которым 26 лет правления Лукашенко хватило по горло.

Манифестация солидарности с политзаключенными и жертвами репрессий в Белостоке начнется в пятницу в 16:00. Организаторы через Facebook приглашают жителей города – особенно местных белорусов и белорусских мигрантов – к Генеральному консульству Республики Беларусь в Белостоке по адресу: ул. Электрическая / Elektryczna 9.

Подобные мероприятия пройдут на этой неделе во многих столицах Европы и мира. Это реакция на широкое нарушение властями Беларуси прав человека и демократических принципов.